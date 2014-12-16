Ödüllük hareket

Almanya Bundesliga’da hafta sonu fair-play’lik bir olay yaşandı. Hertha Berlin’in sahasında Dortmund’u 1-0 yendiği maçta yaşanan bir sakatlık esnasında örnek bir görüntü sergilendi. Karşılaşma 0-0 sürerken Hertha Berlin’li futbolcu Skjelberd sakatlanınca kendini yerde buldu. Pozisyonu görmeyen hakem oyunu devam ettirdi. Ancak Dortmund’lu oyuncular hakemi uyarmaya başladı.

O sırada atağa kalkmış olan sarı-siyahlılarda Hummels, topu durdurup hakeme özel olarak rakip oyuncuyu gösterdi. Yaşanan bu olay tribünlerden ve Hertha Berlin’den büyük alkış aldı. Dortmund antrenörü Jurgen Klopp da saha kenarında oyuncularını uzun süre alkışladı.