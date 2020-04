Ogeday Girişken'den Aziz Yıldırım anısı! "Acun'u ararım"

Survivor'ın 2017 Şampiyonu Ogeday Girişken, Skorer Instagram hesabında Caner Bakır'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Doğum günü kutlamayı çok sevmiyorum. Düğüne gideceksin takım elbise giyeceksin falan. Bana spor dersen zaman mekan tanımam hemen yaparım. Diğerinde daralıyorum. Bu sene doğum günü karantinaya denk geldi.

Bir hastalandım. Bademciklerim şişti. Kronik olarak. Eğer salgın olmasa aldıracaktım. Dün azaldı antrenman yapayım dedim sonlara doğru vitesi azalttım. 10 kilometre yürüyüş yaptım bugün. Maskemi eldivenimi taktım insanlardan uzak yürüdüm. Keşke bugünler olmasaydı maalesef böyle oldu. Değerlendirmeye çalışıyorum.



"Game Of Thrones'u izlemedim ama bahanem var"

Kitap okuma alışkanlığını edinemedim hiperaktif olduğum için. Odaklanamıyrum. Dizilere başladım. Breaking Bad'i bitireceğim yakında. Herkes izlemiştir, geriden geliyorum biraz. Game Of Thrones'u izlemedim ama bahanem var. Fenerbahçe'de kamplar çok yoğun geçtiği için çok girişemedim dizilere. İnsanlar diyorki ne şanslısın abi izlemedin dizleri daha. Tabi şanslıyım daha izleyeceğim maden çok var.

Survivor'ı izliyorum. Kim iyi kim kötü bakıyorum. Güzel bir sezon oluyor. Kurallar yeni. Bir daha All-star olduğunda giderim.

Bizim sezon en uzun sezondu. Ocak 13'te gittim. Yarışmadan çıktığım gün 22 Haziran'dı. Bizdeki isimler Serhat Akın, İlhan Mansız vardı. İsim olarak bilmeyen yok. Onlarla yarışıp birinci gelmek insanı onure ediyor. Fazla rekabet içerin sene oldu. 1. ayın sonuna doğru anca boğaça yedik. Şimdi öyle değil. Börekler havada uçuşuyor. Üzülmedim değil ( Gülerek)

Benim sakalım inanılmaz bir hal almıştı. içine bir şey sıkıştırsam girerdi. Dayanamadım kestim sonra. Tabi kilo da aldım diyete girdim.



"Bu sene şampiyon Gönüllüler'den çıkar diyorum"

Bu sezon Survivor'da favorim olarak Gönüllüler'de Barış, Berkan, Cemal Can iyi. Ünlüler takımından kimse yok. Performans anlamında çok gösteremediler. Bu sene şampiyon Gönüllüler'den çıkar diyorum. Bu sene diyaloglar daha ön planda.

O kavgalar senaryo mu diye soruyorlar kim kimi böyle kavgaya sokabilir ki. Mantıklı değil. Bu şartlar içinde sinirlenmemek mümkün mü? Birikiyor patlıyor. Kavga olmaması mümkün değil. Bu sene daha fazla oldu. Keşke olmasaydı. İnsanla uğraşmak çok zordur. Kimseyi memnun edemezsin. Amacın var şampiyon olmak. Şampiyonluk için strateji kuran da var normal olarak giden de var. Okul desem yeridir.

"Kavga oluyor Evrim araya girip ayırmaya çalışıyor"

Bu sene kadınlarda favorim Meryem'di. Sakatladı ona üzüldüm. Nisa sempatik alıp götürecek potansiyeli vardı. Ama mental olarak düşmesi, yapamıyorum modu insanları 'git artık' düşüncesine sevk etti. Buraya yarışmaya, şampiyon olaya geldin. Daha hırslı olanlar beni daha çok cezbediyor. Aycan da çok sessiz kaldı. Elif iyi yarışmacı ama onda göremiyorum bu hırsı. Evrim dikkat çekiyor. Buraya geleceğini hiç tahmin etmezdim. Kavga oluyor Evrim araya girip ayırmaya çalışıyor. Evrim'in antipatik olduğu yerler var ama şu anda kadınlar içinde kim desen Evrim en yakın şampiyonluğa. Evrim'in kendine özgüveni geldi. Ona değer veriliyor.

Tek kişiyle parkura çıkacak olsam Survivor'da iki kişiyle yarışmayı çok isterim. Hilmi Cem ve Turabi ile yarışmayı çok isterdim. Onlarla yarışmadaki performansımı nerede kalıp kalmayacağımı görmek isterdim.

"Biraz daha zaman tanınmalı"

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullandım. Takımı takip ediyorum çok olmasa bile. Aziz başkanın 20 senelik bir istatistiği var. Ben bir iş kursam her sene işleyiş rayına oturunca dengeleniyor. O yüzden 2 seneye yakın bir süre olacak Ali başkanın gelmesi. Artık tolere edilebilirliği kalmıyor. 3. sene şampiyon olamıyorsa takım, hala UEFA'ya gider miyiz konuşuluyorsa burada bir sorun vardır. Hani şampiyonluk son hafta dönse 4. seneye daha umutlu girebilirsin. O kadar borç var. Fenerbahçe'nin kötü gidişinde direkt yargıyı vermiyorum. Biraz daha zaman tanınmalı. Bence iyi günler olacak. Zamanlar hepsi görülecek.

Çok kötü bir zamanda geldi başkan. Kötü planda illa ki bir şeyleri devreye sokacaktır. 20 senelik bir alışmışlık vardı. Ciddi bir oy farkıyla geldi. İnsanlarda bir değişim isteği vardı. Başakşehir'de Abdullah Avcı Beşiktaş'a gelmeden önce sistemi oturttu. 3 büyüklerin korkulu rüyası oldu. Şu an sistem gitmesine rağmen hala devam ediyor. Bizde dışardan hoca geliyor. 6 ayda şampiyon olsun deniyor. Çok sabırsız kalıyoruz. ben daha garanticiyim. 1 sezon şampiyon yapıp 5 sene yapamayabilir. Tam tersi 1 sene bekleyip 5 sne eşampiyon yapabilir.

Aziz Yıldırım anısı

Ben yarışmadan çıktım Aziz Yıldırım'ın yanına gittim. O da altyapıdan tanır. Çok destek oldu amatör kulüplere. Bana şey dedi "Alabildin mi parayı?" diye. Bende yarışmacıların imzaladığı bir şey var onun tarihini bekliyorum dedim. O da "Tamam eğer parayı alamazsan söyle ben Acun'u ararım söylerim" dedi ( Gülerek). Tabiki içeride para kalması söz konusu değil. Aziz başkan ile şekeri düşmüşken, sinirliyken sakın iletişime geçmeyin ( Gülerek). Biz kolluyoruz onu. Yeri geldiğinde ziyarete gidiyoruz. Kötü anımız yok kendisiyle.

Fenerbahçe tarihinden 3 futbolcuyla oturma şansım olsa Serhat Akın, Ümit Özat ve Alex olurdu. Alex rol model herkes için.

5 yıl önceki Ogeday'a sakatlanacağın hareketlerden uzak dur. Esnemeleri daha uzun yap, uyku düzenin şaşmasın. kürekte başarılı olmak istiyorsan bunlara dikkat et derdim. Hiperaktifliğim olduğu için kendimi tutamıyordum. Her şeyde ben diye öne çıkıyordum. Şu an daha kontrollüyüm.

Sarı mı Lacivert mi? - Sarı

Messi mi Ronaldo mu? -Ronaldo. Hep sütüne koyuyor. 35 yaşında hala meydan okuyor. Messi biraz çakılı kaldı. Cesaretsiz gördüm onun için Ronaldo'ya döndüm.

Fenerbahçe'nin başına geçersem ilk olarak kesinlikle kürek antrenmanı yaptırırdım takıma. Simülatörde kürek çekmek çok sıkıcı takıma onu yapı

"Futbolcuların el çantası çok itici"

Şu futbolculara el çantalarını yasaklardım. Otobüsten indikten sonra tutuyorlar ya. Sözleşmeye koyardım. Çok itici duruyor gerçekten. O çanta çok önemli bir item. Ellerinden aldığımda o çantayı, tamamen futbola odaklanırlardı.

