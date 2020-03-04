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04.03.2020 - 22:48 |

OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Beşiktaş, OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

OGM Ormanspor: 68 - Beşiktaş: 74

 Beşiktaş Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde OGM Ormanspor’u 74-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Turgut Işık xx, Murat Ciner xx, Halil Erkoç xx
OGM Ormanspor: Robinson xx 13, Paris xx 12, Naile Çırak xx, Ladin Özel xx, Nilay Kartal xx, Derya Bilgiç xx 23, Leedham xx 4, Damla Gezgin xx 2, Ogunbowale xx 14, Öykü Taşkın xx, Yeliz Doğan xx
Başantrenör: Alper Durur
Beşiktaş: Melek Uzunoğlu xx 0, Melisa Korkmaz xx 12, Bahar Çağlar xx 21, Yağmur Yıldız xx 0, Elif Bayram xx 0, Nisa Yalçın xx 2, Snytsina xx 14, Mddleton xx 6, Dilara Göçmen xx 0, Elif Emirtekin xx 19
Başantrenör: Cihat Barış Akgün
1. Periyot: 18-19 (Beşiktaş lehine)
Devre: 32-42 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 47-56 (Beşiktaş lehine)

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