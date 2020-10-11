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11.10.2020 - 16:23 | | AA

OGM Ormanspor: 86 - BB Adana Basketbol: 66

OGM Ormanspor, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 86-66 yendi.

OGM Ormanspor: 86 - BB Adana Basketbol: 66
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Bu sonuçla OGM Ormanspor ikinci galibiyetini alırken, Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol üçüncü maçını da kaybetti.

Salon: Mehmet Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz, Hande Öztürk

OGM Ormanspor: Robinson 17, Williams 14, Nilay Kartaltepe, Meltem Avcı 9, Sykes 11, Damla Gezgin 9, Şerife Alperi Onar 12, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Sinem Ataş 7, Özge Yarga 5, Hilal Halaç

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 3, Day 16, Fontaine 10, Ezgi Manlacı 3, Wallace 25, Dürdane Gülşah Gümüşay, Meskonyte 9, İlknur Yıldızhan, Öykü Taşkın, Ladin Özel

1. Periyot: 24-14

Devre: 50-31

3. Periyot: 70-43

Beş faulle çıkan: 36.26 Sykes (OGM Ormanspor)

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