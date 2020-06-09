OGM Ormanspor, Terrell Holloway'i transfer etti

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu Terrell Holloway'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ekibimiz son olarak Litvanya Ligi'nde Vilnius takımında forma giyen Terrell Holloway ile anlaşmıştır. Holloway'e OGM Ormanspor çatısı altında başarılar dileriz." denildi.

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