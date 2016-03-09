Öğrencilerden Hikmet Karaman'a doğum günü sürprizi

Çaykur Rizespor hafta sonu evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. İdman sırasında bugün 56. yaş gününü kutlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman bir sürpriz ile karşılaştı. Rize Çay İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğrencileri Karaman’a bir doğum günü sürprizi hazırlamıştı. Öğrenciler idman sırasında Karaman’ın sahaya girmesi ile slogan atmaya başlayarak yanlarında getirdikleri, kendi hazırlamış oldukları karaman çizimlerini tecrübeli teknik adama hediye ettiler. Öğrenciler Karaman için yazdıkları şiirleri de okudu. Ayrıca her bir ağızdan Çanakkale Zaferi konulu bir de şiir okundu. Öğrenciler yaptıkları konuşmalarda sporda kardeşliğin önemine dikkat çektiler. Öğrenciler futbolcular için hazırladıkları çizimleri de futbolculara hediye etti.

Karaman, karşılaştığı sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getirip, “Bize bu sürprizi yapan başta hocamız ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İyi mesajlar verdiler. Bugün doğum günümdü. Meslek hayatım boyunca ilk kez böyle bir sürpriz yaşadım. Türkiye geneline de bir mesaj verdiler. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

"RAKİP SEÇEMEYİZ"

Karaman yaptığı açıklamada, lig de konumları itibariyle rakip seçemeyecek durumda olduklarını belirterek, “Biz Rizespor olarak takımları ayırmamamız gerekiyor. Rizespor olarak tüm takımlara objektif olmalıyız. Biz öncelikle Rizespor için oynuyoruz. Kendimiz için oynuyoruz. Bulunduğumuz durum ortada. Alttaki takımlar yukarı çıkıp bizi yetişmek istiyor. Biz de aşağı sıralardan uzaklaşmak istiyoruz. Beşiktaş şampiyon olmak istiyor. Temennim hak edenin kazanacağı, çok iyi bir futbol ortaya çıkmasıdır. Sonucunu da hepimiz alkışlayalım” şeklinde konuştu.