SÃ¼per Lig'in ilk 3 haftasÄ±nda 7 puan toplayan Ã‡aykur Rizespor'da lige verilen milli aranÄ±n ardÄ±ndan oynanacak olan GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ediyor.Â Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapÄ±lan antreman Ã¶ncesi OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda muhteÅŸem gole imza atanÂ Ã‡aykur Rizespor'un genÃ§ forveti OÄŸulcan Ã‡aÄŸlayan, eski, yeni ve yabancÄ± futbolcularla birlikte takÄ±m iÃ§erisinde Ã§ok gÃ¼zel bir uyum saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Ã‡aÄŸlayan, "Ä°smail Kartal hocamÄ±z bu uyumu saÄŸlayan kiÅŸi. KÄ±sa zamanda takÄ±mda ki birlikteliÄŸi saÄŸlayÄ±p oyuncularÄ± birbiriyle uyum sÃ¼recini aÅŸarak takÄ±mÄ± harmanladÄ±" dedi.

Ä°lk 3 haftada gÃ¶sterdikleri performansÄ± GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rmek istediklerini belirten OÄŸulcan, "Biz SÃ¼per Lig tarihimizdeki en iyi baÅŸlangÄ±cÄ± yaptÄ±k. Åžehrin ve camianÄ±n da bizlere destek olmasÄ± gerekiyor. GeÃ§en sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda olduÄŸu gibi GÃ¶ztepe maÃ§Ä±nda da tribÃ¼nlerin tÄ±klÄ±m tÄ±klÄ±m olmasÄ± lazÄ±m. TaraftarlarÄ±mÄ±zla bÃ¼tÃ¼nleÅŸerek puanlar almaya devam edeceÄŸiz. Åžu anda iyi bir gidiÅŸat var. Ä°ÅŸler terse dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ zamanda bize destek olmalarÄ± lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ her zaman her maÃ§Ä± kazanamayabiliriz" diye konuÅŸtu.

"3Â MAÃ‡TA 7 PUAN Ä°YÄ°"Â

OÄŸulcan, Ã§ok gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± ifade ederek, "Eski, yeni ve yabancÄ± futbolcularla birlikte takÄ±m iÃ§erisinde Ã§ok gÃ¼zel bir uyumumuz var. Ä°smail hoca (Kartal) bunlarÄ± harmanlÄ±yor. Ã‡ok gÃ¼zel bir Ã§alÄ±ÅŸma ortamÄ±mÄ±z var. SonuÃ§larda buna yansÄ±yor. Åžu ana kadar topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z puanlar ortada. GeÃ§en sezon ilk yarÄ±da bu takÄ±m 12 puan toplamÄ±ÅŸtÄ± ÅŸimdi ise 3 maÃ§ta topladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 7 puan ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zde 14 maÃ§Ä±mÄ±z var" diye konuÅŸtu.

"GOLDEN SONRA Ä°SMAÄ°L HOCAYA KOÅžMAM DUYGU PATLAMASIYDI"

BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nda attÄ±ÄŸÄ± golÃ¼n ardÄ±ndan teknik direktÃ¶r Ä°smail Kartal'a koÅŸmasÄ±nÄ±n nedenini aÃ§Ä±klayan OÄŸulcan, "Ä°smail hoca ile geleceÄŸim hakkÄ±nda konuÅŸmak iÃ§in bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±m. Onun bana sÃ¶ylediÄŸi ÅŸeyler ve benden beklentileri vardÄ±. AttÄ±ÄŸÄ±m golden sonra Ä°smail hocaya koÅŸmam aslÄ±nda bir duygu patlamasÄ±ydÄ±. Ä°smail hoca bana Ã§ok doÄŸru ÅŸeyler sÃ¶yledi, beni eleÅŸtirdi. Ben de onun gÃ¼venini boÅŸa Ã§Ä±karmadÄ±m" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"FUTBOLDA ÅžANSA Ä°NANIYORUM"

OÄŸulcan, BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä±nÄ±n son anlarÄ±nda kaÃ§an gol pozisyonu hakkÄ±nda ise ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Vetrih'in son dakikada kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± pozisyon aslÄ±nda kolay deÄŸildi. Dakika 90 ve herkeste maÃ§Ä±n yorgunluÄŸu vardÄ±. Vetrih Ã¶n libero oynamasÄ±na raÄŸmen ceza sahasÄ± iÃ§erisindeydi ve sol ayaÄŸÄ±yla bir vuruÅŸ yaptÄ±. Ben futbolda ÅŸansa Ã§ok Ã¶nem veriyorum. O pozisyon da bir ÅŸans anÄ±ydÄ±. O top iÃ§eriye girseydi muhtemelen biz de kulÃ¼beden hep birlikte iÃ§eriye girecektik. Bence deplasmanda oynayabileceÄŸimiz en iyi oyunu, taktik disipline baÄŸlÄ± kalarak oynadÄ±k. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda puan aldÄ±k."

"HEDEFÄ°M AVRUPA'YA GÄ°TMEK"

Gelecek yÄ±llarda Avrupa'da oynama hedefinin olduÄŸunu belirten OÄŸulcan, "Bu seneyi iyi geÃ§irip, skor ve asist anlamÄ±nda takÄ±mÄ±ma katkÄ± vererek ilerleyen yÄ±llarda Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. SÃ¶zleÅŸme konusu yÃ¶netimin inisiyatifinde olan bir durum. Ben sadece antremanlara ve oynayacaÄŸÄ±m maÃ§lara odaklanÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.

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