Oğulcan Çağlayan: 'Başakşehir kaybedebilir'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un santrforu Oğulcan Çağlayan, "Medipol Başakşehir puan kaybetmeyecek, diye bir şey yok. İnşallah Medipol Başakşehir'e ilk puan kaybını biz yaşatırız." dedi. Oğulcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir'in 8 galibiyet, 2 beraberlik ile 10 maçta 26 puan toplayarak ligde lider konumda olduğunu ve mağlubiyet yüzü görmediğini hatırlattı.



Süper Lig'de yenilmeyecek takım bulunmadığını ifade eden Oğulcan, "Herkes kaybedebilir. Kimse yenilmez değil. Medipol Başakşehir puan kaybetmeyecek, diye bir şey yok. İnşallah Medipol Başakşehir'e ilk puan kaybını biz yaşatırız. Bizde bu güç ve inanç var. Yapmamamız için hiçbir neden yok. Bunu yapabiliriz." diye konuştu.



Oğulcan, ligde çok zor üç maça çıkacaklarına dikkati çekerek, "Ligde sırasıyla Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Bursaspor ile mücadele edeceğiz. Üç maçtan alabileceğimiz kadar puan almak istiyoruz. Bunun için çok dikkatli çalışmak ve en iyisini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Ligde takımların puanlarının birbirine yakın olduğunu vurgulayan Oğulcan, şöyle devam etti:

"Altıncı sıradaki takımla aramızda 3 puan, son sıradaki takımla 4 puan fark var. İki maç kazanınca yukarıda, iki maç kaybedince en aşağıda olabilirsiniz. Adanaspor maçı bu anlamda bizim için bir fırsattı ama son dakikalarda yediğimiz gol ile 1 puan alabildik. Bu ligde 1 puanın bile ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Son dört maçta kaybetmeyen bir Çaykur Rizespor var. Kaybetmemek de çok önemli. Son dört maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldık. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz."

- Ümit Milli Takım performansı

Oğulcan Çağlayan, Ümit Milli Futbol Takımı'nda düzenli olarak görev almasının kendisini mutlu ettiğini, elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştığını söyledi.



Ümit Milli Takım ile son oynanan özel maçta deplasmanda Almanya'ya 1-0 mağlup olduklarını anımsatan Oğulcan, "Son 32 maçını kaybetmemiş ve son 15 maçını galibiyet ile kapatmış bir Almanya'ya karşı oynadık. Maça iyi başlamıştık ama İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart görmesi ve 10 kişi kalmamız nedeniyle oyun zor oldu. Sonuçta 1-0 kaybetsek bile 10 kişi ile iyi oyun ortaya koyduk." şeklinde konuştu.



Oğulcan, gelişimini sürdürdüğünü ve her Türk futbolcu gibi hedefinin bir gün A Milli Takım formasını giymek olduğunu sözlerine ekledi.