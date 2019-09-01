Oğulcan Çağlayan: "Belki o golü atmasaydım..."

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un golünü kaydeden Oğulcan Çağlayan, takım arkadaşlarına yardımcı olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğulcan Çağlayan, "Hocam bugün şans verdi. Öz eleştiri yapmak gerekirse gole kadar iyi performans sergileyemedim ama fırsat yakaladım ve gol atmak nasip oldu. Belki o golü atmasaydım 45'te oyundan çıkabilirdim. Takım arkadaşlarıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Maçı kazanabileceklerini dile getiren Çaykur Rizesporlu futbolcu, "Buraya gelirken hedefimiz iyi oyun oynamak ve puanlar almaktı. Maçın gidişatında kazanabilirdik, berabere kaldık. Sezon başı kampında beri iyi çalışan bir ekibiz. Yeni kurulmamıza rağmen 3 haftada 7 puan aldık. Geçen sene bu takım ilk yarıda 13 puan almıştı. Umarım bu gelişen futbolumuzun üzerine koyarak milli takım arasını da iyi değerlendirerek kalan lig maçlarında puanlar almaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Hasan Kartal, "Aslında tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, "Aslında tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Hakemlere dikkat ederseniz, daha çok hatayı bizim aleyhimize yaptılar. Onları göreceksiniz. İnceleyip, baktığınızda kesinlikle hatanın bize yönelik olduğunu kesin bir şekilde göreceksiniz." diye konuştu.

Karşılaşmada çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarından bahseden Kartal, "Ekibimiz, hocamız çok iyi çalıştı. Çok iyi mücadele verdiler. Beşiktaş çok büyük bir camia, camianın baskısıyla biraz sıkıntı yaşadık. Ama neticede son pozisyonda topun direkten dönüp girmemesi bizim şansızlığımız. Biz iyi bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor göreceksiniz. Güzel bir maçtı." ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibin bir forvete daha ihtiyacı olduğunu söyleyen Kartal, "Bir forvet aldık, bugün oynadı ama bir forvete daha ihtiyacımız var. Pazartesi gününe kadar bir ya da iki oyuncu daha alabilirsek çok daha güçlü oluruz." dedi.