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28.11.2020 - 21:20 |

Oğulcan Çağlayan: "Galatasaray geri durmaz"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

Oğulcan Çağlayan: "Galatasaray geri durmaz"
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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan açıklamalarda bulundu.

"Hem oyun hem de skor olarak istediğini alan bir Galatasaray vardı sahada. Ben de takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için çok mutluyum.

"İlk yarıda yakaladığım bir fırsat vardı. Onu değerlendiremediğim için üzgünüm. Daha iyi olacak. Önümde uzun yıllar var. Bu formaya sıkı sıkı sarılacağım."

"Geçen hafta hocamız oyun iyi, skor eksik demişti. Bugün hem skoru, hem oyun olarak iyiydik. Her ikisini yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray geri durmaz, hedefimiz şampiyonluk. Hep böyle iyi oynayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz."

Oğulcan Çağlayan: Galatasaray geri durmaz

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