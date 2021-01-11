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HaberlerGalatasaray Haberleri Oğulcan Çağlayan, Malatya maçı kadrosuna alındı
11.01.2021 - 14:58 |

Oğulcan Çağlayan, Malatya maçı kadrosuna alındı

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Sarı Kırmızılılar'da UÇK'nın 6 maç men cezası verdiği Oğulcan Çağlayan da kadroda yer aldı.

Oğulcan Çağlayan, Malatya maçı kadrosuna alındı
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Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurul'nun (UÇK) Rizespor'da sözleşmesini tek taraflı fesh ettiği için haksız bulduğu ve 6 maç men cezası verdiği Oğulcan Çağlayan da kadroda yer aldı. Sakatlığı devam eden Falcao'nun olmadığı kadroda şu isimler bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin linnes, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Luyindama, Okan Kocuk, Saracchi, Emin Bayram, Tarcao, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne, Fatih Öztürk

Oğulcan Çağlayan, Malatya maçı kadrosuna alındı

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