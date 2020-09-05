Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber antrenör kurslarını ziyaret etti

Kurslarda görev yapan antrenör eğitimcilerinden eğitimlerle ilgili bilgi alan Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber, ardından kursiyerlerle sohbet edip, onların görüşlerini dinledi. Ziyaretle ilgili bir değerlendirme yapan Çetin, antrenör eğitiminin önem verdiği konuların başında geldiğini söyledi. Bu nedenle kursları bizzat görmek istediğini belirten Çetin, antrenör eğitimcilerinin önerilerinin, kursiyerlerin de geri bildirimlerinin eğitimde ekibiyle birlikte belirleyecekleri yol haritasında kendilerine yardımcı olacağını dile getirdi.

Kurs müfredatının hazırlanması, eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesi ve antrenör eğitiminde sürekliliğin sağlanması için yoğun bir tempoda çalıştıklarını aktaran Oğuz Çetin, talimatlarda da bazı değişiklikler yapacaklarını kaydetti. Antrenör eğitimcilerini daha donanımlı hale getirmeye yönelik çalışmaları da olduğunu anlatan Çetin, ''Antrenör eğitimlerinin çıtasını yükseltmek için uluslararası alanda FIFA ve UEFA ile ülkemizde ise futbolun paydaşları ve üniversitelerle iş birliği içinde olacağız. Başta teknoloji olmak üzere tüm enstrümanlardan yararlanacağız. 2007 yılında Jira Konvansiyonu üyesi olan TFF, geçen 13 yıl içinde antrenör eğitiminde önemli mesafe katetti. Biz hedefi daha da büyüterek Türkiye'yi antrenör eğitiminde marka ülkeler arasına sokmak istiyoruz'' dedi.

Rüştü Reçber de Erzurum'da UEFA Elit A, UEFA A ve UEFA B kurslarına yaptıkları ziyaretten olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını söylerken, yeni eğitimler ve projelerle antrenör eğitimini geliştireceklerini vurguladı.