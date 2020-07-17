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17.07.2020 - 11:30 | | DHA

Oğuz Savaş, Frutti Extra Bursaspor'da

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, deneyimli oyuncu Oğuz Savaş'ı kadrosuna kattı.

Oğuz Savaş, Frutti Extra Bursaspor'da
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Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-21 sezonunda iki kulvarda birden mücadele edecek olan Frutti Extra Bursaspor kadrosunu A Milli Takım'la dünya ikinciliği yaşamış milli oyuncu Oğuz Savaş ile güçlendirdi. 33 yaşındaki başarılı pivot, Euroleague'de toplam 1196 sayı attı" ifadelerine yer verildi.

Oğuz Savaş, Frutti Extra Bursasporda

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2004 yılından itibaren Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Oğuz Savaş, 202 kez Euroleague'de sahaya çıkarken bir kez Final-Four oynama başarısı gösterdi. 2010 yılında dünya ikincisi olan ay-yıldızlıların kadrosunda bulunan Savaş, 2013 yılında Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda A Milli Takım'la şampiyonluk yaşadı.

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