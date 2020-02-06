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HaberlerBeşiktaş Haberleri Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş, Türkiye'nin Feyenoord'u
06.02.2020 - 08:24 | | Sabah

Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş, Türkiye'nin Feyenoord'u

Beşiktaş'tan kiralık olarak Feyenoord'a transfer olan Oğuzhan Özyakup'tan çarpıcı açıklamalar geldi. Şampiyonluk konularına değinen Oğuzhan, "Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste iki şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Beşiktaş'ta 7 yıl oynadım. Bu neredeyse imkânsız bir şey" dedi.

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı ve Oğuzhan Özyakup, taraftarları kızdıracak bir açıklama yaptı.

27 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonuna şöyle konuştu: "Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste iki şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Beşiktaş'ta 7 yıl oynadım. Bu neredeyse imkânsız bir şey. Eğer kulüpte işler kötü giderse, oklar ilk olarak sana dönüyor. Taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor. Mantıklı gibi ama ben adil olmadığını düşündüm. Aylarca maaş alamadım çünkü ödeyemiyorlardı. Ancak en sadık taraftar Beşiktaş'ta."

Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş, Türkiyenin Feyenoordu

Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş, Türkiyenin Feyenoordu

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