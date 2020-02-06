Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş, Türkiye'nin Feyenoord'u

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı ve Oğuzhan Özyakup, taraftarları kızdıracak bir açıklama yaptı.

27 yaşındaki futbolcu kulüp televizyonuna şöyle konuştu: "Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste iki şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Beşiktaş'ta 7 yıl oynadım. Bu neredeyse imkânsız bir şey. Eğer kulüpte işler kötü giderse, oklar ilk olarak sana dönüyor. Taraftarlar seni ıslıklamaya başlıyor. Mantıklı gibi ama ben adil olmadığını düşündüm. Aylarca maaş alamadım çünkü ödeyemiyorlardı. Ancak en sadık taraftar Beşiktaş'ta."