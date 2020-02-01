Oğuzhan’dan Van Persie itirafı! Özür diledi...

Celal Umut Eren - Skorer Dış Haberler

Devre arası transfer döneminde Hollanda’nın Feyenoord takımına kiralık giden Oğuzhan Özyakup, 2017’de Van Persie ile yaşadığı tartışmayı anlattı.

Hollanda basınında yer alan haberde, Vodafone Park’taki Beşiktaş-Fenerbahçe kupa maçında Van Persie ile tartışmasının hatalı olduğunu kabul eden yıldız orta saha, “Van Persie ile bir süre konuşmadık o kavgadan sonra. Ancak daha sonra aradım ve kendisinden özür diledim. O dönem geçtim, ileri gittim. Maç esnasında olaylar çok hızlı gelişti” dedi.

Van Persie ile eski arkadaş olduklarını aktaran Oğuzhan, “Arsenal altyapısında iken tanıştık. Van Persie’den Arsenal’de çok şey öğrendim” ifadelerini kullandı.