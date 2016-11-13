Oh be dünya varmış!

BİLAL MEŞE - MAÇIN ÖYKÜSÜ

Ay-yıldızlı ekibimiz, son sıradaki rakibi karşısında rahat bir doksan dakika çıkardı. Sayısız pozisyona giren Türkiye, kalesinde birkaç ciddi tehlike yaşasa da Burak Yılmaz ve Volkan Şen’in ikinci yarıda attığı gollerle 2016’nın son sınavını mutlu kapadı, üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Dünya Kupası Grup Elemeleri’nde ilk galibiyetimizi Kosova karşısında elde ettik, puanımızı 5’e yükselttik. Kosova, asla bizim ayarımızda ve kalibremizde değil. Artı grupta hiç şansları yok, kendi yağıyla kavrulan bir ekip! Böylesi bir rakip karşısında zorlanmamızın tek nedeni, kapalı savunma anlayışının üst seviyede oluşudur. İlk yarıda rakibin bu anlayışına son vermek ve de kilidi açmak için çok uğraştık, pozisyonlar ürettik, atamadık, ya da atmayı beceremedik!

Maça baskılı başladık, ne var ki, Kosova’nın çok adamlı savunma anlayışını aşmakta zorlandık. İlk ciddi pozisyonumuz 19. dakikada geldi. Sağdan kazanılan serbest atışı Hakan Çalhanoğlu arka direğe kesti, Mehmet Topal’ın kafası yan direkten geri döndü.

25’te Volkan Şen sağdan indi, soluyla çarprazdan sert vurdu, kaleci çatala yönelen topu güçlükle kornere çeldi. 27’de bu kez Hakan Çalhanoğlu uzaktan sert şutla şansını denedi, kalecinin göğsünden dönen top kornere çıktı.

30’da soldan kazanılan frikik atışını Hakan Çalhanoğlu kullandı. Doksana giden topu yine kaleci kornere tokatladı. 40’ta soldan Hasan Ali kesti, Volkan Şen kafayla topu kaleciye nişanladı. 45+1’de sağdan gelen ortaya Berisha altı pas içinde gelişine vurdu, top yan direkten geri döndü.

Yunus Mallı kilidi açtı

51’de Oğuzhan’ın yerine ikinci yarıda oyuna giren Yunus, kalabalık savunma arasından topu son anda Burak’a yuvarladı, golcü futbolcu sağ ayağının içiyle köşeyi gördü: 1-0

55’te Arda cezalanı yayı üzerinde aşırtma bir vuruşla Burak’ı buluşturdu, tecrübeli futbolcu gelişine vurdu, top yan direkten döndü. Volkan Şen tamamladı: 2-0