Okan Buruk: "Avrupa Ligi'ne odaklandık"

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "Kupayı tutmak çok farklı bir duygu." dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen kupa töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayan Okan Buruk, "Öncelikle kupayı tutmak çok farklı bir duygu. Geçen hafta şampiyonluğu yaşadık ama kupayı kaldırdığımızdaki duygu gerçekten bambaşkaydı. Güzel bir organizasyon yapıldı. Hem futbolcularımız hem biz çok mutlu olduk. Taraftarımız geldi, onların önünde kupa kaldırmak bizim için çok önemli ve değerli. İnşallah bu önemli başarıyı devam ettirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile çok önemli bir rövanş müsabakasına çıkacaklarını dile getiren Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Ligi önemli bizim için. Son 16'ya kaldık, orada son 8'e kalmak önemli. Son 8'e kalmak istiyoruz. Ligi kazandık, Türkiye'yi de Avrupa'da temsil eden tek takımız. Bunun misyonu üzerimizde var. Bu görevi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Hem ülke puanı hem de ülke futbolunun geleceği için bizim bu yolda devam etmemiz gerekiyor. İnşallah önce son 8'e kalacağız. Orada da aynı cesareti ve mücadeleyi ortaya koyarsak neden olmasın? Daha yukarıları da çıkma şansımız olabilir."

Gelecek sezon da ligde şampiyonluk yarışının içinde olmak istediklerini aktaran Buruk, "Önümüzdeki sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nin içinde olacağız, Süper Kupa finali oynayacağız. Medipol Başakşehir'in önümüzdeki sene de şampiyonluk yolunda oynaması çok önemli. Şu anda ilk hedeflerim bu. Hem Türkiye'de hem Avrupa'daki maçlar çok önemli. İnşallah Avrupa'da çalışan teknik adamlar Türkiye'den gider, biz de bunları başlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Mahmut Tekdemir: "Çok gururluyuz"

Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu Mahmut Tekdemir de altyapısından yetiştiği kulüpte şampiyonluk yaşadığı için çok gururlu olduğunu kaydetti.

Dört sezondan bu yana şampiyonluk yarışının içinde olduklarını ama hedeflerini bu sezon gerçekleştirebildiklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlı ve gururluyuz. 15-16 senedir bu kulüpteyim. Burada doğdum. Burada büyüdüm diyebilirim. 'O günden buraları hayal edebilir misin?' deseniz, kimse hayal edemezdi. Bu gururu yaşadığım için başta başkanım olmak üzere Okan hocama, teknik heyete, futbolcu kardeşlerime ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şükürler olsun." şeklinde görüş belirtti.

Mahmut Tekdemir, iyi bir takım olduklarını ve önümüzdeki sezon da şampiyonluğa ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Topal, sezon başından bu yana çok büyük bir mücadele sergilediklerini belirterek, "Bu şampiyonluk camiamıza ve taraftarımıza armağan olsun. Sonuna kadar hak edilmiş bir şampiyonluk olduğunu düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından Medipol Başakşehir'de şampiyonluk yaşamasıyla ilgili bir soruya, "Bütün şampiyonluklar çok değerli. Ayırt edemem. Hepsinin anlamları çok fazla. Hepsi de benim için çok değerli." cevabını verdi.

Medipol Başakşehir'de forma giymekten duyduğu memnuniyeti dile getiren 34 yaşındaki oyuncu, turuncu-lacivertli ekipteki geleceğine ilişkin, "Sezonun bitmesini bekledik. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile de ufak bir görüşmemiz oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun." şeklinde konuştu.

Mert Günok: "Kulübün hayalini gerçekleştirdik"

Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Mert Günok, yorucu bir sezonu şampiyon olarak tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Zor bir sezon geçirdiklerini dile getiren 31 yaşındaki file bekçisi, "Yorucu bir sezonu şampiyonlukla kapatmak her oyuncunun hayali. Biz de bu hayali gerçekleştirdik. Kulübün hayalini gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Salgın sürecinden dolayı ara olmuştu. Salgından sonra en iyi çıkan takım biz olduk. Çok mutlu ve gururluyuz. Hak edilmiş bir şampiyonluk var. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag ile deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden Mert, "Sezon daha bitmedi. İki gün izin yapıp Kopenhag maçına hazırlanacağız. Kopenhag'a karşı ilk maçı 1-0 kazandığımız için avantajımız var. Bunu kullanıp çeyrek finale çıkmak istiyoruz." diye görüş belirtti.

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