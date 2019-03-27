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27.03.2019 - 08:42 |

Okan Buruk: Beşiktaş’la anılmam normal

Çaykur Rizespor'da gösterdiği performans ile İstanbul devlerine göz kırpan genç teknik adam Okan Buruk'tan açıklama geldi.

Okan Buruk: Beşiktaş’la anılmam normal
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Çaykur Rizespor'un hocası Okan Buruk, kendisine Beşiktaş'tan ulaşan bir teklif olmadığını söyledi.

Genç çalıştırıcı, "Çok fazla isim var. Bunlar normal. Nasıl başarılı oyuncuların transferde adı geçiyorsa başarılı teknik direktörlerin de anılması normal" dedi.

"Beşiktaş teknik direktörlüğünü düşünür müsünüz?" sorusuna "Ortada bir şey yok, konuşmam yanlış olur" cevabını veren Buruk, Galatasaray'ı çalıştırmak ister misiniz?" sorusunu ise "Hayatımın belki en önemli günleri orada geçti. Beşiktaş ve Başakşehir'de de oynadım. Bunların hepsi doğru olduğunda görev almayı herkes ister" şeklinde yanıtladı. (Sabah)

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