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23.12.2018 - 20:44 | | AA

Okan Buruk: "Böyle bir sonuç maçın hakkı değildi"

Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Böyle bir sonuç maçın hakkı değildi"
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanına kazanmak için geldiklerini belirterek sonucun maçın hakkı olmadığını söyledi.

"Maçtan önce de kazanmanın planlarını yapmıştık. Ama özellikle ilk yarı şanslar da geldi. Öne geçme şansları daha çok bize geldi ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı yine kolay bir şutta kalecimiz rakibin ayağını uzatmasıyla yanıldı ve golü yedik. 2-0'dan sonra oyunu çevirmeye çalıştık, hamleler yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimizin hücum hattındaki ayakları bize göre daha kaliteliydi ve sonlandırmayı daha iyi yaptılar. Çok fazla pozisyona girdik, sadece gol gelmedi. Rakibimizi 4-1'lik galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Böyle bir sonuç maçın hakkı değildi ama bir taraf attı, diğeri atamadı."

Kadro olarak yenilenmeye ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Buruk, "Özellikle savunmada sıkıntı yaşıyoruz ama çok fazla alternatifimiz yok. Bu nedenle değişikliğe gidemedik. Geçen maçta da çok hata yapmıştık, bu maçta da yaptık. Yeni oyuncular alacağız, takviye yapacağız." dedi.

Okan Buruk, özellikle savunmadaki eksiklerini gördüklerini kaydederek, "Bu anlamda takviye yapıp, ikinci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz. Çünkü şu anda açılmış bir puan farkı yok. Yapacağımız takviyelerle ikinci yarı ilk 6 haftada farkı kapatıp, lige ortak olmak istiyoruz. Şu anda elimizdeki kadro olarak buydu. En iyisini yapmaya çalıştık. Hedeflerimizden hiçbir sapma yok. Kaybettiğimiz için, puan durumundan dolayı çok üzüntülüyüz. Kadro olarak yenilenmeye ihtiyacımız var. Kadronun çok daha güçlü, çok daha alternatifli olması gerekiyor. Bunun için de bazı oyuncuları gönderip, yeni oyuncular alacağız." şeklinde konuştu.

Buruk, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına yönelik sorulan soruya ise "Bence şu anda üstteki gruptan 7-8 takım şampiyonluk hesabı yapıyor. Bu sene bir sürpriz çıkabilir. Üst taraftaki her takımın şampiyonluk şansının olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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