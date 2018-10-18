Okan Buruk: "Bu dönemdeki bütün maçlar final"

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Konyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle Braian Samudio, Marwane Saadane, Musa Çağıran ve Aminu Umar'dan yararlanamayacaklarını belirtti.

Eksiklere rağmen tüm oyunculara güvendiklerini vurgulayan Buruk, "Milli takıma giden arkadaşlarımız vardı ve milli arada diğer oyuncu arkadaşlarımızı görme şansı bulduk. Faydalı bir milli ara geçirdik. Konyaspor maçına en iyi şekilde hazırlandık." diye konuştu.

Okan Buruk, takımının çalışma temposundan memnun olduğunu belirterek, "Atiker Konyaspor maçı çok önemli. Bu dönemdeki bütün maçlar final. En büyük desteğimiz seyircimiz. Stadı doldurmaları, takımı desteklemeleri çok önemli. Herkesi bu maça bekliyoruz. İnşallah maçtan sonra sevinen taraf olur yolumuza iyi şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Kadroda sezon başında yanlış yapılanma olduğunu kaydeden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kenarlarda üç oyuncumuz var. Umar, Samudio ve Süleyman Koç. En eksik olan bölgemiz kenar oyuncular. Alternatifleri yok. İkisi aynı anda eksildi. Konyaspor maçında o bölgeyi doldurmaya çalışacağız. Bu bölge ile ilgili seçim yapacağız. Oynayabilecek oyuncuları deniyoruz. Maç içerisinde hamle yapacağımız oyuncular ile ilgili bir çözüm arıyoruz."

"Taraftarla birlikte göstereceğimiz direnç çok önemli"

Okan Buruk, kazanmaya alışmak istediklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kazanan bir takım olmak istiyoruz. Bu da bizim puan durumumuzdaki yerimizi değiştirecek. Bu maç çok önemli. Ardından zor bir fikstüre gireceğiz. Taraftar bize çok büyük destek verdi. Milli maçtaki tablo muhteşemdi. Aynı desteği bekliyoruz. Onlarla birlikte kazanan taraf olmak istiyoruz. Konyaspor oyun içinde sürekli değişken oynuyor. Hücum hattında iyi oyuncuları var ve kadro derinliği çok iyi. Oyunun devamında hamle yapma şansları var. Bu ligin iyi oyuncularına sahipler. Savunma ve orta sahada değişkenlikleri oluyor. Deplasmanda iki maç kazandılar. İç sahada daha az sonuç alıyorlardı. Son Beşiktaş maçında berabere kaldılar. İyi bir ekip ve iyi oyunculara sahipler. Sahamızda taraftarla birlikte göstereceğimiz direnç çok önemli."

Teknik direktör Okan Buruk, ligin ikinci yarısında sorun yaşamamaları adına 20 puan barajına ulaşmaları gerektiğini sözlerine ekledi.