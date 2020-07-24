Okan Buruk: "Çeyrek finalde Manchester United ile oynamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir ile sezonu şampiyon olarak tamamlayan teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yemeği öncesinde açıklamalarda bulundu. Buruk, Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor çok emek verdi. Bu takımlar da kazanabilirdi ama biz kazandık dedi.

ÇOK FAZLA KEYİF SÜRECEK VAKTİMİZ YOK

Tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Buruk, "Yemekte bir araya geldik, tabii ki bu hafta çok daha mutluyuz. Geçen hafta Kayserispor maçıyla kazandığımız şampiyonluk, sonrasındaki sevincimiz. Birkaç gün izin verdik, tekrar antrenmanlara başladık. Bir yandan da ailelerle birlikte bir arada olacağımız bir yemek organize edildi. Bu işin keyfini sürüyoruz. Çok uzun süre çalıştık ama pazar günü maç var, daha sonra da Avrupa kupası. Çok fazla da keyif sürecek vaktimiz yok. Pazar günü maçımız ve kutlamamız var sonra da Avrupa Ligine hazırlanacağız ifadelerini kullandı.

AVRUPA LİGİNDE DE EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Avrupa serüvenine devam ettikleri için heyecanın sürdüğünü belirten Buruk, Heyecanımız sürüyor. Çok zor bir maç oynayacağız Kopenhaga karşı deplasmanda, 1-0 kazandığımız maçın rövanşı. İnşallah geçersek büyük ihtimal 10 Ağustos'ta Manchester United gözüküyor. Çeyrek finalde Manchester United ile oynamak istiyoruz. İnşallah buraya ulaşırız. Ondan sonrası da tek maçlık süreç. O tek maçta kimin ne yapacağı belli olmaz. Türkiyeyi iyi bir şekilde temsil ettik, aynı şekilde temsil etmek istiyoruz. Hem ülke puanı için hem bizim için hem oyuncularımız ve teknik heyetin kariyeri için hem de kulüp tarihi için çok önemli. Çok önemli bir süreç geçirdik, hem şampiyonluk hem Avrupa kupaları. Önümüzdeki yıl da Şampiyonlar Liginde oynayacağız. Bunun heyecanı da var. Ama önce bu sene Avrupa Ligi, orada en iyisini yapacağız diye konuştu.

UZUN BİR YARIŞTI, BİZ KAZANDIK

Futbolculuk kariyerindeki şampiyonluklarla kıyaslandığında Başakşehir ile kazanılan şampiyonluğun daha keyifli olduğunu söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Futbolcu olarak yaşadığınızda daha fazla kişinin bir arada olduğu, sorumluluğun bölündüğü bir olay futbolculuk. Ama teknik heyet biraz daha farklı. Bütün sorumluluk sizde. İyide de kötüde de daha ön plana çıkan sizsiniz. Bunun sorumluluğu da çok daha fazla. Ama keyfi de o kadar fazla. Bir de bunu Başakşehir takımıyla tarihinde ilk defa şampiyonluk yaşayan bir kulüpte yaşamak. Hem benim ilk şampiyonluğum hem Başakşehirin ilk şampiyonluğu. O yüzden bu seneyi benim için çok daha anlamlı kılıyor. Daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazanmıştım. Bu benim için çok önemliydi. Çok daha küçük bütçeli bir takımla kupa kazanmak yine çok önemliydi. Bu sene de özellikle büyük takımlarla yarışıp bu kupayı kazanabilmek bizim için çok değerli. Ben öncelikle oyuncularıma bu anlamda teşekkür ediyorum. Bize bu sevinci yaşattılar. Ama bir yandan da rakiplerimizi tebrik etmem gerekiyor şampiyonluk mücadelelerinden dolayı. Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor çok emek verdi. Bu takımlar da kazanabilirdi. Ben de rakiplerimizin performanslarından dolayı hem yönetimsel olarak hem oyuncu olarak tebriği hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü uzun bir yarıştı, herkes kazanabilirdi, biz kazandık dedi.

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