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08.11.2020 - 19:39 |

Okan Buruk: "Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü"

Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen  Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın  mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

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Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen  Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, son dakika golüyle kazanmanın  mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.  

Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Çok önemli  bir galibiyet aldık. Özellikle yoğun tempoda kazandığımız çok önemli bir maç  sonrası bu maçın başlangıcı iyi değildi. 1. dakikada golü yedik. Bu durum rakibi  güçlendirdi, bizi panik haline soktu." dedi.

İlk yarıda baskılı oynamalarına karşın rakibin kalelerine her  gelişinde tehlike oluşturduğunu aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci yarıda değişikliklerle oyunu oturttuk. Rakibe fazla pozisyon  vermedik. Son bölümde rakibin 10 kişi kalması ve hamlelerimiz, Chadli,  Gulbrandsen ve Mehmet Topal hamleleri, bugün bize galibiyeti getirdi.  Oyuncularımı ortaya koydukları performans için tebrik ediyorum. Çok zorlu bir  dönem, daha da zorlu olacak. Elimizdeki oyuncuların katkısı artıyor, sakatlarımız  dönüyor. Bugün Chadli girdi, Azubuike kadrodaydı. İnşallah milli takım arasından  sonra hem ligde hem de Avrupa'da yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Okan Buruk: Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü

 Buruk, "İlk 4 maç sonunda ligde son sıradaydınız. Üst üste aldığınız 4  galibiyet ile 4. sıraya yükseldiniz. Yeniden şampiyonluk havasını hissediyor  musunuz?" sorusuna, "Üç maç üst üste kaybettiğimizde de şu anki düşünceler  kafamızda vardı. 'İyi oyunculara sahibiz. En kısa zamanda toparlayıp hakettiğimiz  yerlere geleceğiz.' diyorduk. Her maçı kazanmak için oynayan bir takımız. Ligde  şampiyonluğun en güçlü adayı olarak kendimizi görebiliriz. Lig için henüz çok  erken. Şampiyonluk hedefi olan tüm takımların iddiası var. 1 puanla  bitirdiğimizde iddialıyız diyorsak, şampiyonluk yolunda şu an için geride kalan  takımların da iddialı olacaklarını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Bu sezon ilk kez forma giydiği maçta galibiyeti getiren gollerin  pasını veren Nacer Chadli'nin performansına da değinen Okan Buruk, "Çok büyük  şanssızlıklar yaşadı. Kısa bir süre antrenman yaparak aramıza katıldı. Tam  iyileşti, bir kez daha sakatlandı, üst üste sakatlıklar geçirdi. Şu anda iyi  durumda. Bugün de bize önemli katkı verdi. Milli takıma da büyük ihtimalle  gidecek. Belçika Milli Takımı istiyor. Onun için güzel bir akşam, güzel bir dönüş  oldu. Chadli 8. haftada döndü ama iyi döndü."  değerlendirmesinde bulundu.

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