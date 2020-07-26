Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık"
26.07.2020 - 19:33 |

Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık"

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan şampiyon Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

ABONE OL

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan şampiyon Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Çok fazla hata yaptık"
"Her oyuncu bizim için önemli. Daha az süre alan ve daha çok süre alan oyuncular var. Bugün biraz daha daha az süre almış oyuncuları oynatmak istedik. Çok fazla hata yaptık, biraz konsantrasyon eksikliği oldu, 3 tane de gol yedik, çok pozisyon verdik."

"Alkışlarla sahaya çıktık, çok teşekkür ediyorum, çok değerli. Aynı alkışları ben de Kasımpaşa'ya, yönetime ve oyunculara göndermek istiyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar."

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kasımpaşa, şampiyon Medipol Başakşehir'i alkışladı!

Okan Buruk: Çok fazla hata yaptık

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, "Bütün oyuncularımızı görmek istiyorduk. Uzun süre oynamayan daha az süre alan oyuncularımız vardı, bugün onları görmek istedik, onlara forma verdik. Sıcak da bir hava vardı. Bu havada oyuncularımızın performanslarını gerçekçi değerlendiremeyiz. Kaptırdığımız toplardan 3 gol yedik, birçok pozisyon verdik. İdeal kadroya dönünce 3-2’yi yakaladık, berabere de bitirebilirdik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı. 

Okan Buruk, sahaya çıkarken Kasımpaşalı oyuncuların kendilerini alkışlarla karşılamasıyla ilgili olarak ise "Kasımpaşa Kulübünün bizi karşılaşması, sahaya çıkarken alkışlaması, çiçek vermesi, iki dost kulübün yakınlığı bizi sevindirdi. Futbol adına çok değerli. Galibiyetinden ve bu sene ikinci devredeki başarısından ötürü Kasımpaşa’yı kutluyorum, onları alkışlıyorum. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi çok güzel şekilde ağırladılar." şeklinde konuştu.

Edin Visca Kimdir?

    Luka Modric, oğluyla taş-kağıt-makas oynadı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fuat Çapa: "Sözleşmem bugün itibarıyla bitti"
      Fuat Çapa: "Sözleşmem bugün itibarıyla bitti"
    2. Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!
      Premier Lig'de Watford ve Bournemouth küme düştü!
    3. Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık"
      Okan Buruk: "Çok fazla hata yaptık"
    4. Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!
      Yusuf Erdoğan'dan Galatasaray ve transfer itirafı!
    5. Jarmar Gulley, Darüşşafaka Tekfen'de
      Jarmar Gulley, Darüşşafaka Tekfen'de



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play-off maçı ilk 11'leri...

    Akhisarspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Play-off maçı ilk 11'leri...

    Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta? ADS Bursa maçı hangi kanalda canlı izlenecek? ilk 11'ler...

    Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta? ADS Bursa maçı hangi kanalda canlı izlenecek? ilk 11'ler...

    Göztepe'de Cameron Jerome ile yollar ayrıldı!

    Göztepe'de Cameron Jerome ile yollar ayrıldı!

    Son dakika | Kulüpler Birliği, İstanbul'da toplanacak!

    Son dakika | Kulüpler Birliği, İstanbul'da toplanacak!

    Sıradaki Haber