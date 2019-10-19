Okan Buruk: "Doğum günümde Skrtel..."

Süper Ligin 8inci haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı rakibi Göztepeyi 2-1lik skorla mağlup etti. İki takımın teknik adamları maç sonu skoru ve mücadeleyi değerlendirdi.

Kazanmalarından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Okan Buruk, "Bu maçtan önce oyuncularımızla konuşmalarımızda milli aradan sonra takımların toparlanmada sorunlar yaşadığını söylüyorduk. Bugün oyunun belli bölümlerinde bunu uyguladık. Yorgunluklar, ufak tefek sakatlıklar, milli maç sonrası geri dönüş, yolculuklar, burada maç oynamak zorlaşıyor. Maç içerisinde bunu yaşadık. Erken gol atıp, öne geçtik. Daha sonra ikinci gol şansı da geldi. Oyunun devamında özellikle ilk yarının sonlarında Göztepenin baskısı oldu. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliği de yaptık. Mehmet Topal ile orta sahayı kontrol altına almak istedik. Tam olarak oyun istediğimiz gibi gitmedi. Kaptırdığımız bir topla Soner'in çok güzel bir golü ve beraberliği yakaladılar. Robinho ve Demba Banın oyuna girdikten sonra oyunu rakip sahaya yerleştirdi. Ceza sahası içerisindeki hareketlilik, pas trafiği lehimize döndü ve son dakika attığımız golle de maçı kazandık. Çok önemli bir goldü. Bu 3 puanın bundan sonra bize daha çok güven ve özellikle sahamızdaki Trabzonspor maçı için yeni bir hedef çizdiğini söyleyebilirim. Şu anda 3üncü sıraya yükseldik. Bundan sonraki haftalar için liderlik hedefimiz devam edecek. Bugün özellikle maç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapan, doğum günümde bana bu hediyeyi veren Skrtel ve diğer oyuncularıma teşekkür ediyorum. Avrupa ve sonra lig maçlarıyla daha güçlü döneceğiz" dedi.

TUNA: GOL BULMAKTA ZORLANDIK

Başakşehir'e karşı kaybetmerinden dolayı üzgün olduğunu belirten teknik direktör Tamer Tuna, "Bu maça kadar olan kaybetmeme serimiz, bizi kazanma arzusu ile sahaya çıkardı. Başakşehir'in üretkenliğini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik, bunu da gerçekleştirdik, golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğine rağmen golü bulamadık. İkinci yarıda golü bulmak, ondan sonra kazanma arzumuzun devam etmesi maçı lehimize çevirebilirdi ama maalesef Başakşehir'in sonlara doğru aldığı risklere oyun anlamında ön alanda baskı ile oynamaya çalıştılar. Sahip olduğumuz topları doğru kullanabilseydik golle sonuçlanabilecek hücumlar yapabilirdik" şeklinde konuştu.

TRANSFER İÇİN ZAMAN VAR

Takımın golcüleri hakkında ise Tuna, "Gol verimi adına düşük seviyedeyiz, attığımız, yediğimiz goller aynı. Bu oranı yukarıya çıkarmak zorundayız. Golcülerimizin arzuları, isteği bu konuda çalışmaları çok fazla ama bazen oyuncu bireyselliği sonucumuzu da etkiliyor. Geçen sezondan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eren de oynadı, şans buldu ama onunla da bunu sağlayamamıştık. Şimdi bir rekabet var, bunun soncunu bu takım görecektir. Devre arasındaki düşüncemizi daha sonra planlayacağız. Kafamızda düşünceler var açıklamasında" bulundu.