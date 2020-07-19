Okan Buruk: Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Konyapor maçının analizini yapıp bu haftaki maça odaklandık. Kayserispor'un da durumu ortada. Onlar da puanlarla buradan çıkmak istiyorlar. Biz hazırız. Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz."

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