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19.07.2020 - 20:44 |

Okan Buruk: Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"Konyapor maçının analizini yapıp bu haftaki maça odaklandık. Kayserispor'un da durumu ortada. Onlar da puanlarla buradan çıkmak istiyorlar. Biz hazırız. Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz."

Okan Buruk: Gün sonunda şampiyonluğu kutlamayı hayal ediyoruz

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