Okan Buruk: "Havaya girme lüksümüz yok"

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de göreve başlamasın 10. günü olduğunu ve kendisine gösterilen desteği mutluluk verici bulduğunu belirtti.

Göreve gelmelerinden itibaren oyuncularla birlikte takımı ayağa kaldırmak için uğraş içerisine girdiklerini dile getiren Buruk, "Ligde Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız ilk maç çok değerliydi. Taraftarımız, takımını zor günde ayağa kaldıran önemli etkenlerden biri oldu. Oyuncularımız gerekenleri yaptı. Ligde bulunduğumuz yer itibarıyla aldığımız üç puan bizi iyi yere götürdü. Artık puan tablosuna güvenli bakıyoruz." dedi.

Ligde bu hafta Kayserispor ile oynayacakları müsabakanın zorlu geçeceğini ifade eden Buruk, "Rakibimizin içinde bulunduğu durumu görüyoruz. Son haftalarda kazanamıyorlar. Bizi çok zor bir maç bekliyor. Kayseri'de alacağımız galibiyet, bizi daha büyük hedeflere götürecektir. Fenerbahçe maçındaki aynı disiplinle oynarsak, Kayseri'den güzel bir sonuçla döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İzin yapmadan çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Okan Buruk, "Oyuncuları aynı şekilde konsantre etmek istiyoruz. Kayserispor maçı gündüz oynanacak ve zor olacak. Gündüz maçlarını oynamak çok zor. Saat 13.30'da maç oynatılmasını doğru bulmuyorum. Malatya'da takımımız bu zorluğu yaşadı." şeklinde konuştu.

Buruk, takımdaki sorunların bir galibiyetle düzelmediğine ve her şeyin yoluna girmediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Havaya girme lüksümüz yok. Altı puanımız var. Her hafta iyi oynayıp, daha yukarı çıkmak istiyoruz. Büyük maçların ardından oynanacak karşılaşmalar zor. Biz bu bilinçle iyi oynamak zorundayız. Bu haftalar çok önemli. Milli maç arasından sonra zorlu karşılaşmalar bizi bekliyor. İlk yarı fikstürü bizim için zor. Bir an önce üç puan kazanıp, daha yukarı çıkmalıyız. Uzun vade hedefimiz, ilk yarı sonuna kadar toplayabileceğimiz kadar fazla puan toplamak."

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine sıcak baktığını da kaydeden Buruk, "Bizim gibi takımlara karşı çok adaletli olduğunu düşünüyorum. Önemli pozisyonlarda verilecek kararların daha adil olacağına inanıyorum. Saha kenarında VAR sistemi olunca içim daha rahat." değerlendirmesinde bulundu.