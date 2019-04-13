Okan Buruk: "Hedefimiz ilk beş"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Göztepe'yi 1-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, "Ligin altı ile bugün bağımızı kopardık. Bundan sonra hedefimiz ilk beş içerisinde bir takım olmak için çalışmak." dedi.



Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Beşiktaş karşısında oynadıkları oyunun olumlu yönlerini bu haftaya taşıdıklarını belirtti.



Maçın genelinde 20 dakikalık bölümde kalelerinde tehlike gördüklerini ifade eden Buruk, "Onun dışında büyük bölümde üstün oynadık. İki yarıda da net goller kaçırdık. Penaltı pozisyonları var. İkinci golü bulsak çok daha rahat maçı götürecektik. İkinci golü atamayınca psikolojik anlamda geri yaslanmamıza neden oldu. Gün sonuda 1-0 kazandık. İleriye dönük hedeflerimiz iyi yönde devam edecek. Ligin altı ile bugün bağımızı kopardık. Bundan sonra hedefimiz ilk beş içerisinde bir takım olmak için çalışmak." diye konuştu.



Devre arası, penaltı bekledikleri pozisyonu izlediğini kaydeden Buruk, şunları söyledi: "İlk yarı pozisyonu bana göre net penaltı ama hakemin değerlendirmesi, olmadığı yönünde. Geçen hafta VAR sisteminde problem vardı. Bizim golde bu maçta ofsayt çizgisi çalıştı. Türk futbolu adına sevindim. Samudio'nun pozisyonunda ise ayağında darbe olduğunu söyledi. Hakem VAR'a bakma gereği duymadı. Sarı kart gördü. Baksa belki de oyuncumuz kart görüp cezalı duruma düşmeyecekti. Hakemin iyi yönettiğini düşünmüyorum. VAR sisteminde hata yok, kararları veren insanları tartışmalıyız. Zaman zaman standart olmuyor. Bir maçta penaltı veriliyor, bir diğer maçta penaltı verilmiyor."

Tamer Tuna: "Göztepe'nin ligde kalışına odaklanmış durumdayız"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, teknik ve fizyolojik olarak yaşanan gelişmelerin oyunda etkisi olduğunu söyledi.

Kazanamama psikolojisini yenmenin çok zor olduğunun altını çizen Tuna, "Hafta içinde yaşanan hadiseler, bir sürü faktörü bir araya getirip maçı kazanmak istedik ama ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı golden sonra ektili olduk. Üretken olmaya başladık. Geriye yana oynayan bir takımdan sonra böyle oynamak zor." ifadelerini kullandı.



Bir süredir kazanamadıklarını hatırlatan Tuna, "Son üç maçı 1-0 kaybeden bir Göztepe var. Mücadelemiz asla bitmeden devam etmek zorunda. Göztepe'nin ligde kalışına odaklanmış durumdayız. Değiştirmek istediklerimiz için çalışıyoruz. Analizden fazla, kazanmayı hedefliyoruz. Maça gelince Çaykur Rizespor lige böyle başlasa ilk üçte olabilirdi. İkinci yarı çok iyi bir ekip oluşturulmuş." diye konuştu.



Göreve geldiğinde yapmak istediklerinin bundan daha fazlası olduğunu belirten Tuna, "Neticeleri alamayınca birçok konuda karar veremedik. Birçok karar almam gerekiyor. Bunları lig sonuna ertelemeliyim. Ben Göztepe'nin ligde kalışına inanmış bir teknik adamım. Taraftara tek bir şey söyleyemem. Çok sağ duyulu olarak bir çok alınacak kararları lig sonuna erteledik." şeklinde konuştu.