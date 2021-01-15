Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi
15.01.2021 - 12:14 |

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de bugüne kadar farklı takımların başında 8 defa birbirlerine rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk'un ekiplerinin 3-1 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın takımları arasındaki son 3 maç ise 1-1 berabere bitti.

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi
ABONE OL

Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'u konuk edecek. Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek. Son iki müsabakadan galip ayrılan turuncu-lacivertliler, 22 puanla 12. sırada yer alıyor. Üç maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek son veren Sivasspor da haftaya 22 puanla girecek.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarınki mücadeleyle teknik adam olarak birbirlerine ligde 9. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Buruk; Başakşehir, Rizespor, Akhisarspor, Gaziantepspor ve Elazığspor'la 3, Çalımbay ise Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Mersin İY ve Rizespor'la 1 defa galip geldi. 4 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
Ayrıca Okan Buruk ve Rıza Çalımbay'ın takımları arasındaki son 3 maç ise 1-1'lik eşitlikle bitti.

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay'ın teknik direktör olarak rakip olduğu mücadelelerde alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sivasspor: 1 - Başakşehir: 1
2019-2020 Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1
2018-2019 Rizespor: 1 - Konyaspor: 1
2017-2018 Akhisarspor: 1 - Trabzonspor: 3
2017-2018 Antalyaspor: 2 - Akhisarspor: 2
2014-2015 Mersin İY: 0 - Gaziantepspor: 1
2014-2015 Gaziantepspor: 1 - Mersin İY: 0
2013-2014 Elazığspor: 1 - Rizespor: 0

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Başkan resmen açıkladı...

Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi

    Kupada büyük sürpriz: Bilbao, Real Madrid'i eledi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. 2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu
      2021 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu
    2. Falcao'ya sürpriz talip
      Falcao'ya sürpriz talip
    3. Mahkemeden flaş karar! G.Saray...
      Mahkemeden flaş karar! G.Saray...
    4. Ekuban ilk peşinde
      Ekuban ilk peşinde
    5. Denizlispor Veton Tusha ile profesyonel sözleşme imzaladı
      Denizlispor Veton Tusha ile profesyonel sözleşme imzaladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi

    Okan Buruk ile Rıza Çalımbay son 3 maçta yenişemedi

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar...

    Radyo Fenerbahçe 10. yaşını kutluyor

    Radyo Fenerbahçe 10. yaşını kutluyor

    Derbide gözler kalecilerde olacak

    Derbide gözler kalecilerde olacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet