Okan Buruk ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da ligin 7. haftasında göreve başlayan teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulüp Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, yaptıkları teklife teşekkür eden Buruk'un ailevi nedenlerden dolayı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Çaykur Rizespor, Okan Buruk yönetiminde çıktığı 28 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.

Okan Buruk da yayınladığı açıklamayla Karadeniz ekibine veda etti.

İşte o açıklama:

TEŞEKKÜRLER ÇAYKUR RİZESPOR

Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor A.Ş.'deki teknik direktörlüğümü bugün itibari ile üzülerek bitirme kararı almış bulunmaktayım.

Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım.

Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan ve bu zamana kadar bizi bekleyen Başkan Hasan Kartal'a ve yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Yılmaz Bal'a, saha içi ve saha dışında Çaykur Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ederim.

Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan hatta ilk devreyi ligin son sırasında kapayan takımlarının bu kötü durumuna rağmen ben ve ekibimi her zaman destekleyen ve iç saha dış saha fark etmeden Çaykur Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldüğümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim.

Takımımıza olan inançları sayesinde yıllardan sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları Çaykur Rizespor'un önümüzdeki sezon için en büyük gücü olacaktır.

Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler, tüm kalbimle ve dualarımla onların yanında olduğumu belirtir, tekrar bir gün birlikte çalışmayı ve aynı heyecanı yaşamayı umut ederim..