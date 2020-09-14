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14.09.2020 - 22:45 |

Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kaybedilen Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

''İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü. Ligin başında bu kadar erken mağlup olmak beni üzdü. Rakibin oyununu bekliyorduk, beklediğimiz oyun buydu. Savunmayı çok iyi yaptılar. Biz de yavaş oynadık. Daha dikine, daha hareketli oynamamız gerekiyordu ama yavaş oynadık. Basit bir top kaybında hazırlıksız yakalandık ve golü yedik. Bu tür takımlara karşı 1-0'ı verdiğinizde daha çok kapanıyorlar. Bizim oyun ritmine daha çok ihtiyacımız vardı. Benim beklentimin altında hücum aksiyonları sergiledik. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok zamansız bir milli takım arasıydı. Sezona hazırlık aşamasında bazıları milli takıma gitti oynadı, bazıları oynamadı. Ritim eksikliği biraz da bundan kaynaklandı. Bizim daha çok istememiz gerekiyor. Geçen sezonki parolamız buydu. Daha çok isteyip daha yüksek ritimde oynayıp rakibi daha çok yıpratmamız gerekiyor. Geçen sezon daha tecrübeli oyuncularla oynadık. Bu sezon bunun içine genç oyuncuları da kattık. Umarım onlardan da faydalanırız."

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Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü

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