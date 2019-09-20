Okan Buruk: "İlk yarı 1-0 da 2-0 öne geçebilirdik"

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilen Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Buruk, maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Bugünkü oyunu iki devre olarak değerlendirebileceğini belirten Buruk, "Birinci devre yüzde 100 istediklerimizi yaptık. Çok rahat şekilde rakip kaleye gittik ama sonlandıramadık. İkinci devrede özellikle geriye düştükten sonra rakibimizin çok daha rahat ve çabuk şekilde bizim kalemize gittiğini ve çok büyük kalite farkı oluştuğunu gördük. Rakibimizin çok daha iyi kaliteli oyuncuları vardı ama oyun olarak baktığımızda ilk yarı 1-0 da 2-0 da öne geçebilirdik. Bu sonlandırmayı yapamadık." diye konuştu.

Gruplarında herkesin herkesi yenebileceğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"Şimdi gruba ve iki maçın sonucuna baktığımızda, diğer maçta Wolfsberger’in aldığı 4-0’lık galibiyet büyük sürpriz. Bugünkü Roma takımını oyun olarak gördüğümde de herkes Roma’ya karşı da kazanabilir. Roma da kaybedebilecek bir takım görüntüsü de verdi. Sonuç ne kadar 4-0 olursa olsun oyunun bütününe baktığımızda Roma takımının da kolay kaybedebilecek bir takım olduğunu gördüm. Grupta ilk maçlar oynandı ve her takımın şansının devam ettiğini düşünüyorum. Herkes herkesi yenebilir."

Fonseca ikinci yarıdan memnun

Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca da takımının ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını ifade etti.

Fonseca, sezon başından bu yana takımının çok kolay gol atabildiğini ancak çok da kolay gol yediğinin hatırlatılması üzerine, "İyi defans yapmayı öğrenmeliyiz. Bazı şeylerin üzerinde çalışıyoruz. İkinci yarıda hücumda girdiğimiz gol fırsatlarından ve gol yemeden kazandığımız için mutluyum." dedi.