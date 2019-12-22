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22.12.2019 - 19:29 | | İHA

Okan Buruk: "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazandık"

 İstikbal Mobilya Kayserispor'u deplasmanda 4-1 yenen Medipol Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, "Rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmayı düşünüyorduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu" dedi.

Okan Buruk: "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazandık"
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Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada bu gün kazanmayı düşündük. Çok iyi başladık. Diziliş olarak ofansif bir kadro ile başladık. Maçın hemen başında 2-0 öne geçtik. Daha sonra Kayserispor üzerimize daha çok geldi. Gol ile daha çok cesaretlendi. İkinci yarı atılan 3 golden sonra daha da rahatladık. Bu bölümde bizim de ataklarımız oldu. 4-1 kazandık. Güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı ve Kayserisporlu futbolcuları tebrik ediyorum. Onlar da iyi oynadılar. Bizim için önemli bir 3 puan oldu" dedi. 

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Okan Buruk: Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada kazandık

 
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