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19.06.2020 - 23:40 |

Okan Buruk: "Şampiyonluğa kenetlendik"

Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden ve maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Şampiyonluğa kenetlendik"
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Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olmak istiyoruz"
"Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik."

"Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz"
"Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, şampiyonluk yarışında yine kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık."

Okan Buruk: Şampiyonluğa kenetlendik

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