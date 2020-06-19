19.06.2020 - 23:40 |
Okan Buruk: "Şampiyonluğa kenetlendik"
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden ve maç fazlasıyla lider olan Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
"Şampiyon olmak istiyoruz"
"Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik."
"Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz"
"Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, şampiyonluk yarışında yine kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık."
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