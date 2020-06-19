Okan Buruk: "Şampiyonluğa kenetlendik"

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

"Kazanmak istiyoruz, şampiyon olmak istiyoruz, sadece buna kenetlendik."

"Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz"

"Galatasaray maçı çok önemli. Şu an itibariyle Galatasaray'ın 9 puan önündeyiz, şampiyonluk yarışında yine kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk havasına girmek de önemliydi, bugün bunu biraz daha arttırdık."

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