Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Okan Buruk: "Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım
25.08.2019 - 01:48 | | AA

Okan Buruk: "Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım
ABONE OL

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçtan sonra, "Bu sezon başı kötü tabloyu, geçen sezonun devamı olarak görüyorum. Bir an önce kazanarak kendine güvenen bir takım olmak istiyoruz." dedi. 

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Okan Buruk, orta sahada ciddi eksiklerle maça çıktıklarını anlatarak şöyle konuştu: 

"Maçın büyük bölümünü istediğimiz gibi götürdük. Golü de attık. İstediğimiz gibi oyun gidiyordu. İkinci yarıda inanılmaz iyi oynamadık ama buna rağmen maçı 3-0, 4-0 yapabilirdik. Çok net fırsatları değerlendiremedik. En kötü berabere bitse kaybedilmemiş bir maç olarak görebilirdik. Mecburi değişikliklerle de son bölümü istediğimiz gibi gidemedik. Atamayınca kazanamıyorsunuz, atan takım da haklı galibiyet alıyor. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum." 

Gelecek hafta Gençlerbirliği maçında eksik futbolcuların döneceğini aktaran Okan Buruk, "Belki takviye de yapabiliriz. Bizim maç kazanmaya ihtiyacımız var. Bu sezon başı kötü tabloyu, geçen sezonun devamı olarak görüyorum. Bir an önce kazanarak kendine güvenen bir takım olmak istiyoruz." diye konuştu. 

Oynadıkları 4 resmi maçta sadece 1 gol attıkları hatırlatılan Buruk, "Hücumda topu içeri atamama sıkıntısı yaşıyoruz. Oynadığımız 4 resmi maçta 12-13 gol kaçırdık. Acayip işler yapmıyoruz ama buna rağmen pozisyonlara giriyoruz. Olympiakos'la oynadığımız iki maçta da rakibin kalecisi maçın adamı oldu. Altay bugün çok önemli bir pozisyon çıkardı. Öz güven eksikliği maç kazanamamaktan. Şu andaki tablo bizim istediğimiz gibi değil. Bu işin sorumlusu benim. Bunu düzeltmek de benim elimde." ifadelerini kullandı. 

Karşılaşmada gördüğü sarı kartla da ilgili konuşan Okan Buruk, şunları kaydetti: 

"Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım. Bence bir deneme yaptılar. Böyle bir kural geldi. Suat Arslanboğa maç boyu bizi taciz etti. Maça odaklanacaklarına teknik adamlara odaklanıyorlar. Bu da o işi doğru yapamadıklarını gösteriyor."

Okan Buruk: Sarı kartı neden gördüğümü anlamadım

    Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
      Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
      Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
      Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
    4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
      Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
      Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

    Sıradaki Haber