Medipol Başakşehir’de UEFA Avrupa Ligi’ndeki başarının gururu yaşanıyor. Türk futbolunu tek başına temsil eden turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk, tarih yazıyor. Futbolculuğu döneminde Galatasaray’da UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final gibi başarılar gören Buruk, teknik adamlık kariyerine de hızlı başladı.



Başakşehir’in başına bu sezon geçen genç çalıştırıcı, ilk Avrupa deneyiminde başarı kazandı. Turuncu-lacivertli ekibi UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna çıkaran ve bir ilke imza atan 46 yaşındaki çalıştırıcı, ülke futboluna adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor. Medipol Başakşehir’in son 5 yılda ligde yakaladığı istikrar ve başarı çıtasını da yükselten Okan Buruk, ligde liderlik koltuğunda otururken, Avrupa Ligi’nde de en iyi 16 takım arasında duruyor. Abdullah Avcı döneminden daha iyi bir Avrupa başarısı yakalayan teknik direktör Okan Buruk, 8 maçta 4 galibiyet aldı.

‘Kupayı aldığım yere gidiyorum’

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag deplasmanının kendisi için özel anlamlar taşıdığını ifade etti. Buruk, “Kopenhag’ı aklımdan geçirmiştim. UEFA Kupası’nı kazandığımız stada bir kez daha gideceğim” dedi.

Genç çalıştırıcı, eşleşmeyi de değerlendirdip, “İki tarafı da memnun eden bir eşleşme. Daha iyi ve büyük takımlar vardı. Her takım çok iyi ama daha önemli kulüpler de vardı. Ben iki taraf için de iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Türk futbolseverleri maçlara davet eden başarılı çalıştırıcı, “Türk futbolseverlerin bizim maçımızda tribünleri tamamen doldurmasını bekliyorum. Sporting Lizbon maçında tribünde birçok farklı takımın formasıyla gelen taraftarları gördüm. Bu çok güzel. Ortak duygularla bu maçları oynamalıyız. Herkesi Konpenhag maçına davet ediyorum. Türkiye’yi temsil eden tek ülkeyiz” yorumunu yaptı.

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