Okan Buruk: "Türk bayrağına yakışır şekilde oynayamadık"

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Kopenhag'a 3-0 mağlup olarak elenen Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk maç sonu "Ülkemiz için, ülke puanı için oynadığımızı söylemiştim. Türk bayrağını temsil ediyorduk. Ancak bayrağımıza ve ülkemize yakışır şekilde oynayamadık. Sorumlu benim tabii ki. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"Genç bir takım değiliz. Hafta içinde gördüğümüz istek, arzu, kaliteyi bugün sahada göremedik. Şampiyonluk sonrası 3-4 günlük aralar verdik ama bazen istediğiniz gibi geri dönmüyorsunuz."

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu