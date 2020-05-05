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05.05.2020 - 08:32 |

Okan Buruk'tan Fenerbahçe itirafı: Şampiyon ilan etmişlerdi

Okan Buruk, Süper Lig ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Okan Buruk'tan Fenerbahçe itirafı: Şampiyon ilan etmişlerdi

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bir Youtube kanalının konuğu oldu. Buruk şampiyonluk yarışı, transfer ve futbol gündemine dair konuştu.

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR'UN MAÇLARI DAHA ZOR"

Fikstüre göre Trabzonspor ve Galatasaray'ın maçları daha zor. Tabi ligde her şey sahada ortaya çıkıyor. Her takım güçlü. Herkes herkesi yenebilecek durumda. Kolay maç, zor maç diye ayırt etmek istemiyorum.

"EN YAKIN ÖRNEK FENERBAHÇE"
En canlı örnek Fenerbahçe'yi söyleyebiliriz. Bize karşı oynadıkları maçtan sonra 2-0'lık galibiyetten sonra açık ara şampiyonl olacak yorumları oldu. Ondan sonra düşüş oldu. Her şey sahada belli oluyor. Ancak tabi fikstüre bakılırsa Trabzonspor ve Galatasaray'a göre avantajlıyız. Trabzonspor'un deplasman sayısı fazla. Galatasaray'ın aynı şekilde zorlu maçları var. Bu haftalarda hedefim aşağı yukarı bu sıralamalarda olmaktı.

"VISCA VE İRFAN CAN KAHVECİ'NİN TRANSFERLERİ"
Daha şimdiden İrfan Can Kahveci ve Visca konusunda yazılmaya başladı. Spor basını burada kolay kaçıyor. Şu anda kimsede para yok zaten.

Okan Buruktan Fenerbahçe itirafı: Şampiyon ilan etmişlerdi

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