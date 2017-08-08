Okan Buruk'tan Lucescu'ya övgü!

Akhisar Belediyespor teknik direktörü Okan Buruk, futbolculuğu döneminde Galatasaray'da birlikte çalıştığı Mircea Lucescu'nun milli takımda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Okan Buruk, bu konuda şöyle konuştu:

"Türk futbolunun gelişmesi için bazen ani kararlar alınıyor. Fatih hocanın ayrılışı çok ani oldu. Bu süreçte hızlı karar verilmesi gerekiyordu. Lucescu çok kariyerli, Türkiye'yi iyi tanıyan başarılı bir teknik adam. Milli takım için hayırlı olmasını diliyorum. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu bizim milli takımımız. Eylül ayında çok önemli iki maç var. Milli takım Lucescu ile bu sınavlardan başarıyla ayrılacaktır."

Bu arada Süper Lig'deki ilk maçında cumartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının futbolcuları zor durumda bıraktığını belirten Okan Buruk, bu yüzden antrenmanları geç saatlere kaydırdıklarını belirterek, "Bu sıcakta değil sahada koşmak, yürümek bile bazen insana zor geliyor. Ama işimiz bu. Yapacak bir şey yok. İlk sınavımıza en iyi şekilde hazırlanıp, taraftarımaza galibiyet armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.