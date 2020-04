Okan Buruk'tan tescil çıkışı! "Adil değil"

Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa özel açıklamalarda bulundu.

"Evdeki her yeri bilmiyormuşum"

"Her şeyden uzağız. İşimizden uzağız ama ailelerimize yakınız. Zor bir dönem, kötü bir dönem. Eve kapanmamız bir yandan iyi. Ailemizle daha çok paylaşımda bulunuyorsunuz. Evdeki her yeri bilmiyormuşum. Mutfakta nerede ne var bunları fark ettim. Kitap okuyabiliyoruz. Oğlumla daha çok vakit geçiriyorum.



"Saha içi antrenmanı gibi olmuyor"

"Oyuncu seyretme platformu üzerinden oyuncu seyretme fırsatımız oluyor. Oyuncularımızın evlerine tesisteki spor ekipmanlarını götürdük. O ortamı yaratmaya çalıştık ama bu yine de yeterli değil. Şu ana kadar her gün bir şeyler yapıyorlar ama tabii ki saha içi antrenmanı gibi olmuyor. Eğer ilerleyen dönemde durumlar iyiye giderse bireysel hoca ile antrenmanlara başlayabiliriz. Bu süreç sonunda takımlara hazırlanma için süre verilecektir. Bu süreci en az kayıpla atlatmamızı diliyorum. Disiplinli bir şekilde evimizde kalmamız gerekiyor. Hastalığı daha yayılmaması için.

"En mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması"

En az futbolcularımız için bir 4 hafta gerekecektir. Bunun ideali 6 haftadır ancak bu süreci ideal geçirebilmemiz için 4 hafta da yeterli olabilir. Futbol adına en mantıklısı geç bile olsa kalan sürenin oynatılması. Bana göre Temmuz'da da başlasa kalan sürenin oynatılması gerekiyor"

"Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil"

"Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil. En doğrusu, geç de olsa liglerin bitirilmesi. UEFA da buna izin verecektir. Bir sonraki fikstürü, geç bir zamanda başlatacaktır. Transfer dönemi ve sözleşmeler uzayacak tabii. Haziranda biten sözleşmeler belki ağustosta bitecek"

"Biz şu an özellikle kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın bir an önce iyileşip aramıza dönmesini bekliyoruz. Onun da tedavisi devam ediyor. Dediğim gibi önceliğimiz sağlık. Başarılar gelip geçicidir."

