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01.02.2021 - 15:45 |

Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor

İngiltere Premier Lig ekibi WBA, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katıyor.

Okay Yokuşlu, Premier Lig'e gidiyor
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İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu renklerine bağlıyor.

Oktay Yokuşlu, West Bromwich için İspanya'da sağlık kontrollerinden geçti. İngiltere'ye gitmek için vize bekliyor.

Okay'ın, West Bromwich Albion takımına sezon sonuna kadar kiralık gideceği ancak satın alma opsiyonunun da İngiliz kulübünde olacağı bildirildi.

Celta'ya 2018 yazında Trabzonspor'dan gelen Okay, ilk sezonunda 30 maç oynayıp, 2 gol attı.

Geçen sezon 26 maçta görev yapan Okay, bu sezon ise 12 karşılaşmada forma giydi.

Okay Yokuşlu, Premier Lige gidiyor

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