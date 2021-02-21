Okay Yokuşlu'ya övgü yağdı: Muhteşemdi!

Celta Vigo’dan West Bromwich Albion’a kiralık olarak giden Okay Yokuşlu yeni takımında kendisini çabuk ispatladı. Deneyimli orta saha oyuncusu dün Premier Lig’deki üçüncü maçına çıktı. Tottenham karşısında sonradan oyuna girmesinin ardından önce Manchester United ve son olarak Burnley karşısında da ilk 11’de görev yaptı.

Yüksek puan verdiler

Okay’ın Burnley maçındaki performansı tam not aldı. Yerel basında oyuncu takımın en iyilerinden birisi olarak gösterildi. Birmingham Mail gazetesi 7 puan ile takımdaki en yüksek puanı verdiği verdiği birkaç oyuncudan biri olarak gösterdiği Okan’ın orta alanda önemli işlere imza attığının altını çizdi.

Atakları başlatan kilit isim

Oyunun defansif yanı dışında Okay Yokuşlu’nun özellikle takımı atağa kaldırmak ve kontratakları başlatmak anlamında kilit bir görev üstlendiği tek olumsuz yanının ikinci yarı biraz yorulması olduğu değerlendirmesi yapıldı, “Okay Yokuşlu muhteşemdi” yorumu yapıldı.

Taraftardan ‘aranan kan’ yorumu

West Bromwich taraftarları da sosyal medyada Okay Yokuşlu’ya olan sempatilerini sergilediler. Özellikle futbolcunun savunmada yaptığı cesur hamlelerinin videolarını paylaşarak, takım için aranan kan olduğu yorumlarını yaptılar. İspanyol basınına göre West Brom sezon sonunda futbolcunun bonservisini de Celta Vigo’dan alacak.

Diagne direği geçemedi

Galatasaray’dan kiralık olarak West Bromwich’te oynayan Okay Yokuşlu’nun takım arkadaşı Mbaye Diagne de Burnley karşısında iyi oynadı ancak fileleri havalandırmayı başaramadı. West Brom 60 dakika 10 kişi oynamasına karşın rakibi yenebilecek fırsatları buldu ancak bunları değerlendiremedi. Maça mavi saçlarıyla çıkan Diagne’nin bir topu direkten dönerken, gollük pasları da sonuca ulaşmadı.