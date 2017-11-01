Oklahoma City Thunder ritmini buldu!

NBA'e 4 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder sezonun dördüncü galibiyetini, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede Milwaukee Bucks'ı deplasmanda 110-91 yenerek elde etti.



Bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanan Thunder'ın yıldız oyuncularından Paul George 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Russell Wesbrook 12 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist, Carmelo Anthony 17 sayı ve 8 ribaunt, Jerami Grant ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.



Sezonun üçüncü mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokunmpo'nun 28 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik performansı, yenilgiye engel olamadı.



- Pacers, Bogdanovic ile kazandı

NBA'de bir dönem Fenerbahçe Doğuş'ta forma giyen iki yıldız oyuncuyu karşı karşıya getiren mücadelede, Bojan Bogdanovicli Indiana Pacers, Bankers Life Fieldhouse'ta konuk ettiği Bogdan Bogdanovicli Sacramento Kings'i 101-83'lük skorla mağlup etti.



Sezonun dördüncü galibiyetini alan Pacers'ta Bojan Bogdanovic 17 sayı, 4 asist ve 3 ribaunt, Thaddeus Young 15 sayı, Domantas Sabonis ise 12 sayı, 16 ribaunt ve 5 asistle takımına galibiyeti getirdi.



Sezona kötü bir başlangıç yaparak 7 maçta tek galibiyeti bulunan Kings'te De'Aaron Fox 18 sayı, 4 ribaunt ve 5 asist, Zach Randolp 12 sayı ve 5 ribaunt, çaylaklık sezonunu geçiren Bogdan Bogdanovic ise 7 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle oynadı.



- Suns Booker'la kazandı

Günün diğer mücadelesinde, Batı Konferansı temsilcisi Phoenix Suns, konuk olduğu Doğu Konferansı'ndan Brooklyn Nets'i 122-114 yendi.



Suns'ta Devin Booker 32 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Mike James 24 sayı, 5 asist, 4 top çalma ve 3 ribauntla galibiyette önemli rol üstlenirken, TJ Warren ise 20 sayı ve 11 ribaunt ile "double-double" yaptı.



Sezonun beşinci mağlubiyetini alan Nets'te D'Angelo Russell 33 sayıyla maçın en skoreri olurken, Rondae Hollis Jefferson ise 21 sayı kaydetti.



- Lakers zorlanmadı

Diğer karşılaşmada Los Angeles Lakers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından konuk ettiği Detroit Pistons'ı 113-93 mağlup etti.



Sezonun üçüncü galibiyetini alan Lakers'ta Julius Randle 17 sayı ve 7 ribaunt, Larry Nance Jr. 14 sayı ve 12 ribaunt, Lonzo Ball ise 13 sayı kaydetti.



Detroit Pistons'ta Tobias Harris ve Reggie Jackson'ın 18'er sayısı ile Andre Drummond'un 10 sayı ve 12 ribauntluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.



NBA'e 12 maçla devam edilecek.