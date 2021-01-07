Olay sözler! 'Falcao artık çöp adam konumundadır'

"Galatasaray’ın büyük umutlar ve büyük bütçelerle kadrosuna kattığı Falcao, beklentileri karşılamazken, davranışları ile de artık sabırları taşırdı. Adamın adale yırtığı ve kanaması var, sakatlığı kronikleşmiş, herkes bunun farkında...

Fatih Terim’i iyi tanıyorum, zor işler her zaman ona kalır!

Bir kere Terim’in, Falcao’nun alınmasına şiddetle karşı çıktığını cümle-alem biliyor. Bir yanda astronomik rakamlar, diğer yanda bitmek-tükenmek bilmeyen sakatlık konusu. Kaldı ki Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce’nin ‘olumsuz’ raporu da hala raflarda yerini koruyor.

Ancak Fatih Terim takımı düşündüğü kadar, kuruma yani Galatasaray Kulübü’ne zarar vermemek adına söylemlerinde kelimeleri cımbızla seçer. Nitekim, birçok basın toplantısında Terim, farklı lisanlarla, satır aralarında Falcao konusunda ince mesajlar verdi bugüne kadar...Açık konuşmadı, “Ben onu hiç istemedim” diyemezdi zaten. Çünkü kurumun menfaatleri söz konusuydu. Tersi, Falcao’nun değerini aşağı çeker, oynama motivasyonunu kırar ve bu oyuncuyu başka takımlara pazarlama şansını ortadan kaldırırdı.

Fatih Terim, kurt gibidir, dikkatli davranır, biliyorum. Ama Falcao konusunda Fatih hocanın içi içini yiyordur. Bağrına taş basıyor, ne yapsın? Sakal - bıyık meselesine dönüştü Falcao olayı!

Falcao’nun gündeme geldiği sezon başı transfer dönemine rotayı kıralım.

Tecrübeli hocanın, bu transferi engellemek adına adımlar attığını biliyorum. Ne girişimler yaptığını da biliyorum, o da ben de kalsın!

Şunu da iyi biliyorum ki, bu oyuncuya verilen parayla sezon başında birçok yeni transfer yapma imkanı olacaktı Terim’in... Demem o ki, Falcao’nun uçuk transfer ücreti, Fatih Terim’in elini - kolunu bağlarken, listede bulunan yeni oyunculara da Aslan’ın kapısı kapandı. Yani, o rakam, daha çok oyuncu, hem de daha çok sahada oynayan oyuncu demekti. Kuruma zarar vermeme adına Fatih Terim, birçok gelişmeyi, hep içine attı, atmaya da devam ediyor.

Kafasına göre! Rotayı, kafasına göre takılan, yattığı yerden paralar kazanan Falcao’nun son Antalya maçında sakatlanma anına kıralım. Sakatlandı, kenara geldi, kenar yönetim ve sağlık heyetinin, “Oynayabilecek misin?” sorusunu yanıtsız bırakıp, soyunma odalarının yolunu tuttuğu da iddialar arasında...“Ağır abi” bir idmana çıkıyor, ağrısı var; bir maça çıkıyor zorlanması var. Niye? Adalede yırtık, artı kanama olduğunu da anımsatalım. Son dönemdeki gamsız ve isteksiz tavırları da, bardağı taşıran son damladır artık! Fatih Terim, adı ne olursa olsun, isterse dünya yıldızı olsun, bu konuda bir milim taviz vermez, bileti keser! Falcao artık Aslan için büyük bir baş ağrısıdır, biraz daha ileri gidelim, artık “çöp adam” konumundadır."