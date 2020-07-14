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14.07.2020 - 02:20 |

Olcay Şahan: "Nefes alabildik"

Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ve Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan: "Nefes alabildik"
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Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un kalecisi Hüseyin Altıntaş, "Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı." dedi. 

Bu sezon 3. kaleci olarak görev yapan ve Trabzonspor karşısında ilk defa Süper Lig maçına çıkan Hüseyin Altıntaş, basın mensuplarına, önemli bir galibiyet aldıklarını ancak önlerinde 2 maç daha olduğunu söyledi. 

Kalan 2 maçı da en iyi sonuçla geçip ligde kalmak istediklerini aktaran Hüseyin Altıntaş, "Koronavirüs pandemisinden sonra zorlu bir süreç geçirdik. Bunu Trabzonspor maçıyla atlattığımız için mutluyuz. Mutlaka bir galibiyete, nefese ihtiyacımız vardı. Bu maç, Trabzonspor maçı oldu. Allah'a şükür ki benim oynadığım maça denk geldi." diye konuştu. 

Olcay Şahan: Nefes alabildik

Olcay Şahan: "Önümüzde iki maç daha var"

Olcay Şahan da son haftalarda galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: 

"Çok önemli bir 3 puan aldık, nefes alabildik. Çünkü rakiplerimiz de son haftalarda puanlar topluyordu. Biz toplayamıyorduk. Üç puan alıp ilk adımı attık. Önümüzde iki maç daha var. Orada da puanlarımızı alıp sezonu güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz." 

Eski takımına karşı oynamanın ayrı bir heyecan verdiğini belirten Olcay Şahan, çok kritik bir 3 puana imza attıklarını sözlerine ekledi.

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