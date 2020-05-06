Bonservisi Ä°talyan ekibi Genoa'da bulunan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ iÃ§in Olimpiakos transfer teklifinde bulundu.

Antalyaspor'un devre arasÄ±nda Ä°talya Serie A ekibi Genoadan kiraladÄ±ÄŸÄ± Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ iÃ§in Olimpiakos devreye girdi. Yunanistan Ligi'nin lideri olan ve gelecek yÄ±l Ã¼lkesini Åžampiyonlar Ligi'nde temsil edecek kÄ±rÄ±mÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekip 26 yaÅŸÄ±ndaki futbolcuyu kadrosuna katmak iÃ§in Ä°talyan kulÃ¼bÃ¼yle gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.

2022 yÄ±lÄ±na kadar Genoa ile sÃ¶zleÅŸmesi bulunan Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ'Ã¼n Olimpiakos'un Åžampiyonlar Ligi'nde yer alacak olmasÄ± nedeniyle transfer olmaya sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

2019 yÄ±lÄ±nda Serie A ekibi Genoa'ya transfer olan ve devre arasÄ±nda 6 aylÄ±k sÃ¼re iÃ§in Antalyaspor'a gelen Sinan GÃ¼mÃ¼ÅŸ, 7 SÃ¼per Lig maÃ§Ä±na Ã§Ä±karken 3 gol ve 1 asistlik performansla takÄ±mÄ±nÄ±n yÃ¼kselen performansÄ±nda Ã¶nemli bir rol oynadÄ±.

Â

Kylian Mbappe'nin 2019-20 sezonundaki en iyi anlarÄ±nÄ± izleyelim!

Â

Â