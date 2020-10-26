Olimpik yüzücü Emre Sakçı’dan Avrupa rekoru

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden International Swimming League’de mücadele eden olimpik sporcu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamadaki 25.50'lik derecesiyle yarışı birinci tamamlarken aynı zamanda 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı.

Emre Sakçı, bu derecesiyle bu klasmanda tarihin en hızlı üçüncü yüzücüsü olurken, tarihin en iyi altıncı derecesini yaptı.