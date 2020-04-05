Olimpiyat değil hastane! Japonya karar verdi...

CELAL UMUT EREN

11 bin kapasite

Koronavirüs yüzünden 3 bin 500’e yakın hasta ve 74’ten fazla ölümün olduğu Japonya önemli bir adım atıyor. Olimpiyatın 2021’e bırakılması sonrası 33 spor dalının yapılacağı Olimpiyat Köyü, insanlık için bir sağlık merkezine dönüşüyor. Tokyo Valisi Yuriko Koike; 11 bin kişi kapasiteli ve 24 binanın olduğu köyün, koronavirüsle mücadele için kullanılmaya elverişli olduğu aktarıldı.

‘Önemli opsiyon’

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin de bilgisi doğrultusunda hareket edildiğini aktaran Vali Koike, “Şu anda orada ekipler incelemeler yapıyor. Hastane, tedavi merkezi, sağlık ekiplerinin konaklama alanları ve ilaç depolarının kurulması için burası önemli bir opsiyonumuz. Tabii bazı alanlarda inşaat devam ediyor ama biz tamamen bitmiş yerleri hızlıca kullanmak için çalışacağız” dedi.

Şirketlerle görüşme

Tokyo’da Olimpiyat Köyü’nün hem biten hem de devam eden inşaat alanlarında yer alan 10 farklı şirket bulunuyor.

Tokyo Valiliği de şu anda şirketlerle iletişime geçerek inşaatların son durumu ve hastaneye dönüştürme işleminin nasıl ilerleyebileceği yönünde görüşmeler yapıyor.

Gelecek haftaya kadar nihai bir karar alınması hesaplanıyor.

Tarihi Tarihi bir olay

Japonya medyası, Olimpiyat Köyü’nün spor organizasyonlarına ev sahipliği yapması beklenirken, koronavirüs salgınının tedavi merkezi olması için başlatılan çalışmaları manşetlere çıkardı. Japan Today, yaşanan sürecin tıpkı 1918 salgını ile 1. ve 2. Dünya Savaşı dönemlerine benzediğini vurguladı. Haberde, Olimpiyat Köyü’nün bu durumunun tarihte yerini alacağı aktarıldı.

Şimdi de Tacikistan

Avrupa ülkelerinden Belarus’un dışında, Burundi ve Nikaragua gibi ülkeler de korona tehdidine rağmen lige devam ederken, bunlara bir yenisi daha ekleniyor.

Asya ülkesi Tacikistan’da yeni futbol sezonu bugün yapılacak maçlarla başlayacak. Istiklol-Khujand takımları arasında dün seyircisiz oynanan Süper Kupa maçıyla resmen başlayan sezonda heyecan bugünkü üç maçla devam edecek. Khujand kalecisi Mamur Ikramov, “Hemşerilerim, ailem ve akrabalarım için endişeliyim” dedi.

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