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28.04.2020 - 22:59 | | AA

Olimpiyat Komitesi, Gülcan MÄ±ngÄ±r'Ä± diskalifiye etti!

Eski milli atlet GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±r'Ä±n yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi, 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'ndan diskalifiye edildiÄŸini duyurdu.Â

Olimpiyat Komitesi, Gülcan MÄ±ngÄ±r'Ä± diskalifiye etti!

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), eski milli atlet GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±r'Ä±n yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'ndan diskalifiye edildiÄŸini duyurdu.Â 

IOC'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda 3000 metre engellide 27. olan MÄ±ngÄ±r'Ä±n kan Ã¶rneklerinin yeniden analiz edildiÄŸi belirtildi.Â 

MÄ±ngÄ±r'Ä±n Ã¶rneklerinde yasaklÄ± maddeye rastlandÄ±ÄŸÄ± ve eski milli atletin 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'ndan diskalifiye edildiÄŸi kaydedildi.Â 

DÃ¼nya Atletizm BirliÄŸi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiÄŸi ifade edildi.Â 

GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±r, Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de dÃ¼zenlenen 2012 Avrupa Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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Olimpiyat Komitesi, GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±rÄ± diskalifiye etti

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