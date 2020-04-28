Olimpiyat Komitesi, Gülcan MÄ±ngÄ±r'Ä± diskalifiye etti!
Eski milli atlet GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±r'Ä±n yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi, 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'ndan diskalifiye edildiÄŸini duyurdu.Â
UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), eski milli atlet GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±r'Ä±n yasaklÄ± madde kullandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'ndan diskalifiye edildiÄŸini duyurdu.Â
IOC'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'nda 3000 metre engellide 27. olan MÄ±ngÄ±r'Ä±n kan Ã¶rneklerinin yeniden analiz edildiÄŸi belirtildi.Â
MÄ±ngÄ±r'Ä±n Ã¶rneklerinde yasaklÄ± maddeye rastlandÄ±ÄŸÄ± ve eski milli atletin 2012 Londra OlimpiyatlarÄ±'ndan diskalifiye edildiÄŸi kaydedildi.Â
DÃ¼nya Atletizm BirliÄŸi'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiÄŸi ifade edildi.Â
GÃ¼lcan MÄ±ngÄ±r, Finlandiya'nÄ±n baÅŸkenti Helsinki'de dÃ¼zenlenen 2012 Avrupa Atletizm ÅžampiyonasÄ±'nda altÄ±n madalya kazanmÄ±ÅŸtÄ±.
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