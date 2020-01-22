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HaberlerGaziantep Fk Haberleri Olkowski: Belki Ankara'da ikinci şansım olacak
22.01.2020 - 10:44 | | GAZİANTEP (AA)

Olkowski: Belki Ankara'da ikinci şansım olacak

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Polonyalı savunma oyuncusu Pawel Olkowski, Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacakları maçta galip gelebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Olkowski: Belki Ankara'da ikinci şansım olacak
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Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına görüşlerini aktaran Olkowski, sezonun geneli yerine maç maç planlama yapmayı doğru bulduğunu ifade etti.

Takımının ligin ilk yarısında Ankara'da MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta ilk 11'de görev aldığını ve o karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıklarını hatırlatan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, şöyle konuştu:

"Belki Ankara'da ikinci şansım olacak. Ancak asıl önemli olan şey, bizim maçı kazanmamız. Bu takım 11 kişiden oluşmuyor. Daha fazlası da gerek. Umarım Gençlerbirliği maçından galibiyet alırız. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Olkowski, şans verildiği sürece takımına katkı sağlamaya çalışacağını, Gençlerbirliği maçında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu kaydetti.

 

 

 

 

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