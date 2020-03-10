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10.03.2020 - 14:26 |

Olympiakos Başkanı Marinakis'e koronavirüs şoku

Yunanistan’da Olympiakos’ta Koronavirus şoku yaşanıyor. Olympiakos’un Başkanı Evangelos Marinakis, virüse kapıldığını ve evde karantinada olacağını duyurdu.

Olympiakos Başkanı Marinakis'e koronavirüs şoku
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Dünyada tüm spor branşlarını etkileyen Koronavirus, Yunanistan’ı da vurdu. Olympiakos’un meşhur başkanı Evangelos Marinakis, resmi bir açıklama yayınlayarak, virüse kapıldığını söyledi.

Aynı zamanda Nottingham Forest’in de sahibi olan Marinakis, “Virusten ben de etkilendi. Bir süre dışarıya, halk içine çıkmayacağım. Doktorların getirdiği sınırlamalara ve kurallara uyacağım. Tüm vatandaşlarımıza aynı tavsiyede bulunuyorum. Hepimize kısa sürede iyileşmeyi diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bu flaş açıklama sonrası hem İngiltere hem de Yunanistan’da bu durum son dakika haberi olarak geçti.

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Olympiakos Başkanı Marinakise koronavirüs şoku

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